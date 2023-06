Success Story : 3 भावांपाठोपाठ बहीणही झाली पोलिस! मातुलठाणच्या सोनवणे कुटुंबाचा आदर्श

Success Story : कुटुंबाचे संस्कार, शिक्षणाची आवड असली, की आयुष्यात कोणतेही परिवर्तन होऊ शकते. त्यासाठी गरिबी किंवा समाज कधीही आडवा येऊ शकत नाही हे सिद्ध केले आहे मातुलठाण येथील सोनवणे कुटुंबीयांनी..! या कुटुंबातील दोन बहिणी व एक भाऊ यापूर्वी राज्य पोलिस दलात सेवेत आहेत.

आता चौथ्या बहिणीनेही जिद्दीने या पदाला गवसणी घातल्याने चौघे भावंडे पोलिस दलात दाखल झाले आहेत. (Success Story After 3 brothers sister became police ideal of Sonavane family of Matulthan nashk news)

आदिवासी समाजातील मातुलठाण येथील रहिवासी नामदेव कारभारी सोनवणे यांच्या चारही मुलांनी पोलिस दलातील सेवेत रुजू होऊन आई-वडिलांची स्वप्नपूर्ती केली आहे.

पहिली मुलगी सुवर्णा सोनवणे ही प्रथम मुंबईमध्ये २००८ ला पोलिस भरतीमध्ये रुजू झाली. तिच्या मार्गदर्शनाने व पावलावर पाऊल ठेवत २०१७ ला भाऊ महेश व त्याच्या मागेच दुसरी बहीण प्रियंका मुंबई (पालघर) येथे पोलिस म्हणून रुजू झाले.

आता घरातील लहान बहीण स्नेहल हिने मेहनत घेऊन परीक्षेची व मैदानाची पुरेपूर तयारी करत बाजी मारली आहे. तिची नाशिक पोलिसमध्ये निवड झाली आहे. वडील नामदेव सोनवणे पंचायत समितीमध्ये सहाय्यक शाखा अभियंता म्हणून काम करत होते.

मुलांच्या शिक्षणाची सोय व्हावी व त्यांना चांगले शिक्षण मिळावे यासाठी अगदी सुरवातीपासूनच वस्तीगृहात शिकण्यासाठी ठेवले होते. यामुळे मुलांना संघर्ष करायची सवय लागली आणि परिस्थितीची जाणीव ठेवून मुले शिकलेही.

प्रत्येक मुलाला परिस्थितीची जाणीव झाली पाहिजे, मुलांना आपल्या संघर्षातून सर्वकाही मिळाला पाहिजे यासाठी प्रत्येक पालकांनी मुलांना संघर्ष करण्याची सवय लावली पाहिजे असे त्यांनी सांगितले.

स्नेहल हिच्या यशाबद्दल तिच्या घरी जाऊन माजी सभापती प्रवीण गायकवाड यांनी सत्कार करत तिचे कौतुक केले. अंगुलगावच्या सदस्या रेखा गायकवाड, अलका वाघ उपस्थित होते.

"परिस्थितीला शरण न जाता या चारही मुलांनी इतर सर्व तरुणांपुढे आदर्श उभा केला आहे. पोलिस भरतीमुळे अनेक तरुणांना नोकरीची संधी मिळाली असून ही सेवा करताना देशाची सेवा ही करावी. सोबतच आई-वडिलांचा सांभाळ करून त्यांच्या परिश्रमाचे मोल जपावे."

- प्रवीण गायकवाड, माजी सभापती.