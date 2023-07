Success Story : कणकोरीचा इंजिनिअर झाला फौजदार! 21 वेळा परीक्षेला सामोरे जात मिळविले यश

By

Success Story : कोणतेही क्षेत्र असो, प्रगती, यश सहजासहजी मिळत नाही. खूप सत्त्वपरीक्षा यश घेत असते. यश जवळ येत अन् समोरून निघून जाते त्या वेळी हताश न होता नव्या जोमाने लढत राहिले तर स्वनांचा तो दिवस येतो.

लोकसेवा आयोगाच्या विविध परीक्षा कणकोरीच्या माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात इंजिनिअर झालेल्या ज्ञानेश्वर पांडुरंग सानपसाठी सत्त्वपरीक्षाचा खडतर मार्ग ठरला. (success story Dnyaneshwar patil became first Faujdar from Kankauli nashik news)

ज्ञानेश्वर यांनी तब्बल एकवीस वेळा या परीक्षेला सामोरे जाऊन आज कणकोरी (ता. सिन्नर)सारख्या दुष्काळी गावातील पहिला फौजदार झाला आहे.

स्पर्धा परीक्षेत सातत्य हवे, हे त्याने यशातून दाखवून दिले आहे. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात इंजिनिअर झालेल्या ज्ञानेश्वरचा सर्व खर्च मत्हळच्या मुंबई पोलिस दलात असणाऱ्या व्यक्तीने उचलला आहे. शेतकरी कुटुंबातील इंजिनिअर होऊन नऊ वर्षांचा कालावधी झाला. घरची कोरडवाहू शेतात शेणखत फोकण्यापासून ते पेरणीपर्यंत सगळे काम करत हा फौजदार झाला आहे.

शेतकरी पांडुरंग सानप यांचा धाकटा मुलगा ज्ञानेश्वर आहे. मत्हळ बुद्रुकच्या शाळेत दहावी, दोडीला बारावी सायन्स झाला. नगरला माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात इंजिनिअर झाला. घराच्या रेट्यामुळे इंजिनिअर केले. पण त्यात तो रुजला नाही. लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत सामोरे जायचे होते.

पण घरातील आर्थिक स्थिती कमजोर होती‌. आई मंदा सानप कोरडवाहू शेतात मजुरी काम करत. भाऊ दीपक वाळू भरण्यासाठी ट्रॅक्टर सोबत जाऊन उदरनिर्वाह सुरू केला.

ज्ञानेश्वरच्या स्पर्धा परीक्षेच्या तयारीला मत्हळचे मुंबई पोलिस दलात असणारे माधव आव्हाड यांची साथ नाही, तर यशाचे मुख्य सारथी आहे.

स्पर्धा परीक्षेच्या तयारीत तब्बल वीस वेळा यशाने हुकवणी दिली. पण ज्ञानेश्वरने हार मानली नाही. २०१८ ला वित्त विभाग परीक्षेत वेटिंग यादीत राहिला. यशाची हुलकावणी सुरू असताना ज्ञानेश्वरने चिकाटीने प्रयत्न सुरू ठेवले. ज्ञानेश्वरने यशाचे सर्व श्रेय आई मंदा अन् सारथी माधव आव्हाड यांना देतो. त्यांनी वेळोवेळी धीर दिला. मनाप्रमाणे करिअर करण्याच्या वाटा निवडल्या. पण इंजिनिअर ज्ञानेश्वरला नशिबाची सत्त्वपरीक्षा खूप वेळा द्यावी लागली आहे.

"वीस वेळ विविध स्पर्धांत अपयशाला सामोरे गेलो आहे. चांगल्या मित्रांची संगत अन् अभ्यासात सराव ठेवला तर यश मिळते. ते मिळवताना सत्त्वपरीक्षा ठरली आहे." - ज्ञानेश्वर सानप

"ज्ञानेश्वर इंजिनिअर झाला. त्याने जमलं तर नोकरी करावी असं वाटत होतं. पण त्याची इच्छा नव्हती. तो एकाच निर्णयावर ठाम राहिल्याने मी, त्याच्या मित्राने साथ दिली." - मंदा सानप, ज्ञानेश्वरची आई