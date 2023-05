Success Story : खडतर परिश्रमातून ‘खाकी’चे स्वप्न साकार! देवळ्यातील 13 जणांची पोलिस भरतीत निवड

Success Story : पोलिस दलातील विविध जिल्ह्यात राबविलेल्या भरती प्रक्रियेत देवळा तालुक्यातील सहा तरुणांनी व सात तरुणींनी यशाची मोहर उमटवत पोलिस दलात जाण्याचे स्वप्न साकार केले. यश मिळवणाऱ्या या सर्व तरुणांनी अत्यंत खडतर परिस्थितीतून त्यांनी हे यश संपादन केले आहे.

निवड झालेले सर्वच तरुण अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीतून पुढे आली असून, सर्वच मुल शेतकऱ्यांची आहे. सर्वांचीच शेती मातीशी नाळ जोडलेली आहेत. खामखेडा येथील अंकिता शेवाळे हिचे आई वडील शेतकरी आहेत.

खुंटेवाडी येथील प्रतिक्षा भामरे हिनेदेखील प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करत पोलिस भरती प्रक्रियेत नुकतीच निवड झाली आहे. (Success Story dream of Khaki came true through hard work Selection of 13 people from deola in police recruitment nashik news)

सांगवी येथील सुनीता देवरे हिची घरची परिस्थिती प्रतिकूल असताना सर्व अडचणींवर मात करून यशाला कवेत घेत वडिलांचे स्वप्न पूर्ण केले. सुरवातीला सुनीताची स्टाफ सिलेक्शनमध्ये निवड झाली.

मात्र कागदपत्रांचा अडथळा आल्यामुळे तिथली संधी हुकली होती. मात्र तिने जिद्द सोडली नाही. भऊर येथील प्रियांका मोरे हि विवाहित असून, शेतकरी वडील व सैन्य दलातील पतीच्या पाठबळावर तिची पोलिसात भारती झाली आहे.

खर्डे येथील ऋतुजा देवरे हिची परिस्थितीदेखील अतिशय सर्वसाधारण आहे. वडील शेतकरी असून शेतीकामात मदत करत ऋतुजा पोलिसात भरती झाली आहे. वाखारी येथील अपेक्षा ज्ञानेश्वर पवारचे वडील शेतीचे कामे करीत असून पोलिस व्हावे या अपेक्षेने ध्येय गाठत लेकीने वडीलांचे स्वप्न पूर्ण केले.

वरवंडी येथील पूजा अहिरे सचिन आहिरे हे भाऊ बहिण एकाच वेळी पोलिस दलात भरती झाले आहेत. वाखारी येथील ऋतिक चव्हाण याची परिस्थिती अत्यंत गरिबीची असून वडिलांच्या निधनानंतर आईने कुटुंबाची जबाबदारी पेलत उदरनिर्वाह केला. मुलगा पोलिसात भरती झाल्याचे कळताच आई आनंद अश्रू आवरता आले नाहीत.

भऊर येथील रंगकाम करणाऱ्या आदिवासी समाजातील तेजेंद्रने जिद्द दाखवत यशस्वी होत स्वतःच्या जीवनात रंग भरले. वडिलांचा शेळ्या चारण्याचा उद्योग असून, आई मोलमजुरी करते.

सर्वच बाबतीत प्रतिकूल परिस्थिती असताना आणि सतत अपयश येत असतानाही घरप्रपंच सांभाळत तेजेंद्रने यशाचे तेज पाडल्याने त्याचे सर्व स्तरातून कौतुक होत आहे. विठेवाडी येथील महेंद्र वाघ यांच्याकडे अल्पशी शेती असून, वडीलांचे पंक्चर दुकान चालवत महेंद्रचे शिक्षण केले. त्याच्या निवडीने कुटुंबीयांना परमोच्च आनंद झाला आहे.

कष्टाच्या जोरावर स्वप्न साकार

खर्डे येथील राकेश भामरे हादेखील शेतकरी कुटुंबातला आहे. कनकापूर येथील केदा बर्वे हा ट्रॅक्टरची कामे करता करता भरती झाला आहे. खालाप येथील रोहित सूर्यवंशी यांच्या वडिलांचे निधन झाले असून, आईने शेती करत रोहितचे शिक्षणाला हातभार लावला आहे.

तालुक्यातील या सर्वच पोलिस दलात भरती झालेल्या तरुणांनी अतिशय कष्टाच्या जोरावर जिद्दीने आपले स्वप्न साकार केले आहे. या सर्वच जणांनी स्वतःच्या जिद्दीवर सराव व अभ्यास करत अंतिम यादीत स्थान मिळवले. देवळा येथील अश्वमेध करिअर अॅकॅडमीचे नऊ विद्यार्थी यशस्वी झाले आहेत. त्यांना संचालक चेतन परदेशी यांचेही मार्गदर्शन लाभले.