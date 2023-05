Success Story : कळवणच्या हितेश पगारची सहाय्यक नगर रचनाकार पदाला गवसणी

By

Success Story : येथील हितेश जितेंद्र पगार महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग मार्फत घेण्यात आलेल्या सहाय्यक नगर रचनाकार परीक्षेत महाराष्ट्रात चौथा क्रमांक मिळविला आहे. (Success Story Hitesh Pagar of Kalwan promoted to post of Assistant Town Planner mpsc exam nashik news)

हितेश याचे प्राथमिक व इयत्ता १२ वि पर्यंतचे शिक्षण कळवण येथेच झाले आहे. त्यानंतर कॉलेज ऑफ इंजिनियरिंग पुणे येथे बीटेक (प्लॅनिंग ) मध्ये २०२१ मध्ये पूर्ण केले आहे. कळवण येथे शिक्षण प्राथमिक, माध्यमिक व उच्चमाध्यमिक शिक्षण घेत असतानाच त्याने स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास सुरु केला होता.

त्याने महाराष्ट्र लोकसेवा अयोग्य ( एमपीएसस्सी ) मार्फत घेण्यात आलेल्या परीक्षेत महाराष्ट्रात चौथा तर इतर मागास वर्गातून (ओबीसी ) दुसरा क्रमांक पटकावला आहे, हितेशचे वडील जितेंद्र कडू पगार हे कळवण येथे तहसील कार्यालयात स्टॅम्प वेंडरचे काम करतात.

हितेशच्या या यशामुळे कळवण तालुक्यातून अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे.

त्यांच्या या यशाबद्दल कळवण सुरगाणा विधानसभा मतदारसंघ आमदार नितीन पवार, कळवणचे नगराध्यक्ष कौतिक पगार, बाजार समितीचे माजी सभापती धनंजय पवार, शिवस्मारक समितीचे अध्यक्ष भूषण पगार, नाशिक जिल्हा मजूर संघाचे संचालक रोहित पगार, राष्ट्रवादी काँग्रेस तालुकाध्यक्ष राजेंद्र भामरे सामाजिक कार्यकर्ते प्रकाश आहेर यांनी त्यांच्या यशाचे स्वागत करून त्यांच्या सत्कार करण्यात आला.

"सध्याच्या काळात तरुणांना करियर साठी विविध पर्याय उपलब्ध आहेत.पारंपरिक करियर मागे धावण्यापेक्षा वेगळ्या पर्यायांचा शोध घेतल्यास नक्कीच चांगला वाव आहे.ग्रामीण भागातील तरुणांनी कुठलाही न्यूनगंड न बाळगता जिद्दीने प्रयत्न केल्यास हमखास यश मिळते."

- हितेश पगार