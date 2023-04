Success Story : देवपूरच्या ज्योतीचे MBBS होण्याचे स्वप्न पूर्ण!

सिन्नर (जि. नाशिक) : सिन्नर तालुक्यातील देवपूर येथील सामान्य कुटुंबातील असलेल्या ज्योती सोमनाथ पन्हाळे हिने गावातील पहिली एमबीबीएस डॉक्टर होण्याचा मान मिळवला आहे. अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीत तिने हे यश मिळवले असून नांदेडच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातून दुसऱ्या क्रमांकाचे उत्तीर्ण होतो स्वप्नपूर्ती केली आहे. (Success Story Jyoti of Devpur dream of becoming an MBBS come true nashik news)

अवर्षणग्रस्त ओळख असलेल्या सिन्नर तालुक्यात शिक्षणाची गंगा घरोघरी पोहोचविण्यासाठी प्रयत्न करणारे माजी आमदार सूर्यभान गडाख यांचे गाव असलेल्या देवपूर येथील कन्येने गावाच्या शिरपेच्यात मानाचा तुरा खोवला आहे.

डॉ. ज्योती पन्हाळे ही देवपूर हायस्कूलची माजी विद्यार्थिनी असून इयत्ता दहावी पर्यंतचे शिक्षण तिने गावातच पूर्ण केले. कोणत्याही सोयी सुविधा नसताना ग्रामीण भागात शिक्षण घेऊन वैद्यकीय क्षेत्रात एमबीबीएसची पदवी घेण्याचे तिचे स्वप्न होते. तिच्या स्वप्नांना प्रयत्नांचे पाठबळ लाभले. गुणवत्तेच्या जोरावर पहिल्याच प्रयत्नात तिची नांदेडच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात

निवड झाली. तिथे एमबीबीएस चा अभ्यासक्रम तिने यशस्वीरित्या पूर्ण केला असून महाविद्यालयात दुसऱ्या क्रमांकाने उत्तीर्ण होण्याचा बहुमान देखील पटकावला आहे.

ज्योतीचे वडील सोमनाथ पन्हाळे हे देवपूर गावातील रहिवासी असून सामान्य व शेतकरी कुटुंबातील आहेत. दोन मुली व मुलगा अशी अपत्य असलेल्या श्री. पन्हाळे यांनी ज्योतीच्या शिक्षणासाठी मोठी आर्थिक ओढाताण सहन केली.

शेतीतून मिळणारे जेमतेम उत्पन्न आणि जोडीला गहू मळणीसाठीचे हार्वेस्टिंग यंत्र चालवून त्यांनी मुलांच्या शिक्षणात तडजोड केली नाही. त्याचेच फळ म्हणून ज्योती गावातील पहिली एमबीबीएस डॉक्टर बनली आहे. ज्योतीच्या या यशाबद्दल देवपूरकरांकडून तिचे व तिच्या पालकांचे कौतुक करण्यात येत आहे.