Nashik Crime : पोलिस कोठडीत आत्महत्त्येचा प्रयत्न; प्राणघातक हल्ल्यातील संशयिताविरूद्ध गुन्हा दाखल

Nashik Crime : गेल्या शनिवारी (ता. ३) चुंचाळे शिवारातील प्राणघातक हल्ल्याच्या प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या संशयिताने अंबड पोलीस ठाण्याच्या कोठडीत फरशीच्या तुकड्याने मनगटाची नस कापून आत्महत्त्या करण्याचा प्रयत्न केला.

याप्रकरणी अंबड पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला आहे. (Suicide attempt in police custody case registered against suspect in assault Nashik Crime)

विशाल संतोष कुऱ्हाडे (वय १९, रा. घरकुल योजना, चुंचाळे शिवार, अंबड) असे संशयिताचे नाव आहे. अंबड पोलीस ठाण्याचे कर्मचारी कमलेश आवारे यांच्या फिर्यादीनुसार, संशयित विशाल याच्याविरोधात गेल्या शनिवारी रात्री एकावर कोयत्याने वार करून जीवे ठार मारण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल आहे.

न्यायालयाने त्यास पोलीस कोठडी सुनावलेली असल्याने तो अंबड पोलीस ठाण्याच्या कोठडीत आहे. बुधवारी (ता. ७) दुपारी चारच्या सुमारास तो कोठडीतील बाथरुममध्ये गेला आणि फरशीच्या तुकड्याने स्वत:च्या डाव्या हाताच्या मनगटाजवळची नस कापून घेण्याचा प्रयत्न केला.

त्याच हाताच्या मनगटाजवळ त्याला प्राणघातक हल्ल्यात जखम झालेली होती. त्यावर बँडेज केलेले आहे. त्याच ठिकाणी त्याने फरशीने नस कापण्याचा प्रयत्न केल्याने पूर्वीच्या जखमेतून रक्तस्त्राव झाला.

याप्रकरणी त्याच्या विरोधात आत्महत्त्येचा प्रयत्न केल्याचा गुन्हा दाखल झाला आहे. कुऱ्हाडे हा सराईत गुन्हेगार असून, चुंचाळे शिवारात त्याने दहशत माजविली आहे. पोलीस निरीक्षक राजू पाचोरकर तपास करीत आहेत.