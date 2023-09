Nashik News: ट्रकच्या चाकाखाली झोकून देत आत्महत्त्या

By

Nashik News : नाशिक-पुणे महामार्गावरील बिर्ला हॉस्पिटलसमोर एका अज्ञात २७ वर्षीय युवकाने आत्महत्त्या करायच्या उद्देशाने धावत्या ट्रकच्या मागील चाकाखाली झोकून देत आत्महत्त्या केली. (Suicide by jumping under wheel of truck Nashik News)

धनराज म्हस्के (रा. जेतवननगर) यांची चहाची टपरी असून, त्यांच्या खबरीनुसार, बुधवारी (ता. २०) सकाळी ११ वाजेच्या सुमारास अज्ञात युवक बिर्ला हॉस्पिटलसमोर येऊन मला आत्महत्तया करायची आहे असे मोठमोठ्या ओरडत धावत्या वाहनांसमोर जात हाेता.

त्यावेळी काही नागरिकांनी त्याला अडविलेही. परंतु त्याचवेळी त्याने नागरिकांना झटका देत नाशिककडून येणाऱ्या धावत्या ट्रकच्या (टीएन ५२ एच ८९१९) मागील चाकाखाली झोकून देत आत्महत्त्या केली. याप्रकरणी उपनगर पोलिसात अकस्मात मृत्युची नोंद करण्यात आली असून मयत युवकाची ओळख पटविण्याचे काम सुरू आहे.