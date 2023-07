Nashik News : बंदुकीसह गावठी बॉम्बचा धाक दाखवून किराणा व्यापाऱ्याकडे पाच लाख रुपयांची खडणी देण्यासाठी धमकावणाऱ्या गुळवंच येथील घटनेतील मुख्य संशयित विष्णू भाबड याचा विहिरीत मृतदेह आढळून आल्याने खळबळ उडाली आहे.

गुळवंच शिवारातील देवपूर रस्त्यावर असलेल्या विहिरीत उडी मारून त्याने आत्महत्या केल्याचा संशय आहे. (Suicide of main suspect in Gulvanch village bomb case dead body found in well Nashik News)

सोमवारी रात्री गुळवंच येथील एका किराणा व्यवसायीकाला पाच लाख रुपये न दिल्यास बॉम्बने दुकान उडवण्याची धमकी विष्णू भाबड व बबन भाबड यांनी दिली होती. किराणा व्यवसायिक व त्याच्या पत्नीला या दोघांनी बंदुकीचा धाक दाखवून मारहाण देखील केली होती.

त्यानंतर बॉम्ब असलेला स्टेनलेस स्टीलचा डब्बा दुकानात ठेवून दोघे निघून गेले होते. यानंतर सिन्नर एमआयडीसी पोलिसांनी गुळवंच येथे धाव घेत पेट्रोल आणि सुतळीच्या साह्याने बनवलेला गावठी बॉम्ब दुकानातून बाहेर काढत सुरक्षित स्थळी ठेवला होता.

दुसऱ्या दिवशी मंगळवारी मालेगाव येथून आलेल्या बॉम्बनाशक पथकाने हा बॉम्ब निकामी केला. दरम्यान पोलीस रात्रीच या प्रकारात सहभागी असलेल्या दोघा संशयितांच्या मागावर होते. मात्र ते रात्री उशिरा आपापल्या घरी गेल्याचे पोलिसांनी सांगितले.

या दोघांनीही झोपेच्या गोळ्या खाल्ल्याने ते शुद्धीवर येण्याची वाट पोलीस बघत होते. एक संशयित बबन भाबड याला मंगळवारी जाग आल्यानंतर पोलिसांनी ताब्यात घेतले. तर विष्णू भाबड हा शुद्धीवर येत नसल्याने पोलिसांनी त्याच्या कुटुंबीयांना त्यास दवाखान्यात दाखल करण्यास सांगितले.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

कुटुंबीय खाजगी वाहनातून विष्णू यास दवाखान्यात घेऊन जात असताना जागा झालेल्या विष्णूने चालत्या वाहनातून उडी मारून पोहरा केला होता. त्यानंतर नातेवाईक आणि पोलीसही त्याचा शोध घेत होते.

बुधवारी सकाळी लक्ष्मण सानप हे त्यांच्या शेतात गेले असता त्यांना विहिरीत पुरुषाचे प्रेत असल्याचे दिसले. त्यांनी तातडीने पोलीस पाटलांना कळवले.

एमआयडीसी पोलिसांना याबाबत माहिती मिळाल्यावर पोलीस पथक घटनास्थळी दाखल झाले. पाण्यात असलेल्या मृतदेहाची पाहणी केल्यानंतर तो विष्णू भाबड याचा असल्याचे निष्पन्न झाले .

दरम्यान, पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार अटक केलेला संशयित बबन भाबड याने आपण केवळ विष्णू यास रिकामा डबा नेऊन दिल्याचे सांगितले. डब्यात ठेवलेली वस्तू बॉम्ब होती का याबाबत माहिती नसल्याचे त्याचे म्हणणे आहे.