Nashik News: अंजनेरी गडावर सातपूरच्या व्यक्तीची आत्महत्या

Nashik News : अंजनेरी गडावर एका व्यक्तीने गळफास घेऊन आत्महत्या केली आहे. रूपेश दत्तात्रेय माळी (४३, रा. रामानंदनगर, एबीबी कंपनीच्या मागे, सातपूर) असे मृत व्यक्तीचे नाव आहे. (Suicide of person from Satpur at Anjaneri Fort Nashik News)

माळी हे सकाळी ६ ते ६.३० वाजता अंजनेरी गडावर आले होते. त्यानंतर त्र्यंबकेश्वर पोलीसांना सकाळी साडेआठ वाजेच्या दरम्यान गळफास घेतल्याची माहिती मिळाली. त्र्यंबक पोलिस घटनास्थळी पोचले. झाडावरून मृतदेह खाली उतरवून पंचनामा केला.

त्र्यंबकेश्वर पोलिस ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे. याबाबतचा अधिक तपास पोलिस निरीक्षक बिपिन शेवाळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली हवालदार रूपेशकुमार मुळाणे, गंगावणे, जाधव आदी करत आहेत.