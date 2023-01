NMC Drains Survey : नाल्यांच्या प्रदूषणमुक्तीसाठी सर्वेक्षण

By

नाशिक : गोदावरीसह उपनद्या व नैसर्गिक नाले प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी पहिल्या टप्प्यात आठ नैसर्गिक नाल्यांवर ‘ईन-सीटू’ प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासंदर्भातील सविस्तर प्रकल्प अहवाल सादर करण्याच्या सूचना मुंबई आयआयटीला देण्यात आले आहेत. (Survey for decontamination of drains by nmc nashik news)

आगामी सिंहस्थाच्या कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर गोदावरी नदी प्रदूषण मुक्त करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे त्यासाठी स्मार्ट सिटी अंतर्गत एका बाजूला प्रोजेक्ट गोदा प्रकल्प राबविला जात असताना दुसरीकडे गंगा नदीच्या धरतीवर नमामि गोदा प्रकल्प राबविला जाणार आहे.

त्यासाठी सल्लागार संस्था नियुक्त करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. त्याचबरोबर आता गोदावरी सह उपनद्या व नैसर्गिक ७१ नाले प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी मुंबई आयआयटीची मदत घेण्याचा निर्णय महापालिका आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी घेतला.

आयआयटीच्या शास्त्रज्ञांनी पंधरा दिवसांपूर्वी शहरातील चिखलीनाला, कार्बन नाल, चोपडा नाल, बजरंग नाला, भारत नगर बजरंग वाडी फेम चित्रपटगृहा मागील नाला, सुंदर नगर रोकडोबा वाडी नाला अशा १९ नैसर्गिक नाल्यांची पाहणी केली. पथकामध्ये दोन शास्त्रज्ञांचा समावेश होता. नैसर्गिक नाल्यांमध्ये सांडपाण्याचे प्रमाण किती आहे.

वाहते पाणी किती आहे, त्याचप्रमाणे पाण्याचे काही नमुने तपासणीसाठी घेतले सर्वेक्षणानंतर या पथकाने पूर्व व्यवहार्यता तपासणी अहवाल तयार केला. या प्राथमिक अहवालामध्ये नैसर्गिक नाल्यांमधून वाहणाऱ्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी सविस्तर आराखडा तयार करण्याच्या सूचना महापालिकेने आयआयटीच्या शास्त्रज्ञांना दिल्या आहेत.

त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात सर्वाधिक प्रदूषित असलेले आठ नैसर्गिक नाल्यांवर इन-सीटू प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. अशी माहिती शहर अभियंता शिवकुमार वंजारी यांनी दिले

