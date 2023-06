Nashik News : संशयिताची पोलीस ठाण्याच्या दुसऱ्या मजल्यावरून उडी

By

Nashik News : सिन्नर पोलीस ठाण्याच्या नव्या इमारतीच्या दुसऱ्या मजल्यावरून एका संशयिताने खाली उडी मारल्याची घटना आज (दि. १६) सायंकाळी ५ वाजेच्या सुमारास घडल्याचे कळते.

गंभीर जखमी झालेल्या या संशयताचे नाव जितेन परोळे (३५) असे असून तो सेंधवा येथील असल्याचे समजते. (suspect jumped from second floor of police station Nashik News)

या घटनेत जखमी झालेल्या या संशयिताला तातडीने येथील उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. मात्र शरीरात अंतर्गत रक्तस्राव मोठ्या प्रमाणावर झाल्याने त्यास तातडीने नाशिक जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आल्याचे समजते.

याबाबत सिन्नर पोलीस ठाण्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता असा काही प्रकार झाला असल्याचे आपल्याला माहीत नसल्याचे अंमलदारांकडून सांगितले जात होते. पोलिसांच्या डायरीतही याबाबत कुठलीही नोंद झालेली नव्हती.

हा संशयित नेमक्या कुठल्या गुन्ह्यात ताब्यात घेण्यात आला होता व तो केव्हापासून पोलिसांच्या ताब्यात होता याबाबतही माहिती देण्यास पोलिसांनी असमर्थता दर्शवली. पोलिसांच्या ताब्यात असलेल्या या संशयिताने एवढ्या टोकाची भूमिका का घेतली असावी याबाबत उलटसुलट चर्चा परिसरात होत आहे.

नव्या दोन मजली इमारतीत पोलीस ठाणे स्थलांतरीत होण्यास दोन-तीन महिने झाले असून या नवीन इमारतीच्या दुसऱ्या मजल्यावरून संशयिताने उडी घेईपर्यंत पोलीस गाफिल कसे राहिले, असा प्रश्न केला जात आहे.