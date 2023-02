Nashik News : पेट्रोलपंप लुटीतील संशयित 4 तासात पोलिसांकडून जेरबंद

By

नाशिक: औरंगाबाद मार्गावरील ओढा परिसरातील शिवसरस्वती पेट्रोलपंपावर मध्यरात्री तोंडाला रुमाल बांधलेल्या दोघा संशयितांनी बाटलीत पेट्रोल (Petrol) घेण्याचे बहाण्याने कामगाराला मारहाण करीत,

१ लाख ४२ हजाराची रोकड पळवून नेली होती. (Suspects in petrol pump robbery arrested by police within 4 hours nashik news)

या प्रकरणाचा तपास करताना आडगाव पोलिसांनी चार तासात संशयितांच्या मुसक्या आवळल्या.

अभिजित गणपत ढिकले, (२५, रा. सय्यद पिंप्री) अनिकेत बाळासाहेब रसाळ (२०, रा. बोधलेनगर) अशी अटक केलेल्या संशयिताची नावे आहेत. ठाणे जिल्ह्यातील शहापूर गावाजवळून संशयितांना ताब्यात घेण्यात आले.

त्यांनी गुन्ह्याची कबुली दिल्याने त्यांच्याकडून १ लाख ४२ हजाराची रोकड तसेच काळ्या रंगाची दुचाकी, असा २,१७,०००/- रुपयाचा मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आला.

याप्रकरणी शिवसरस्वती पेट्रोलपंपावरील कर्मचारी सचिन शरद गोडसे (१९, रा. माडसांगवी) याचा या गुन्ह्यात सहभाग असल्याचे निष्पन्न झाल्याने त्यास ओढा गावातून ताब्यात घेण्यात आले .

अवघ्या चार तासात उघडकीस आणण्यात आलेल्या या गुन्ह्याचा तपास पोलिस उपनिरीक्षक सुभाष जाधव करीत आहेत. वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक इरफान शेख यांच्यासह सहाय्यक निरीक्षक हेमंत तोडकर, अरुण पाटील, सुभाष जाधव, बी. एस. वाळवणे, टी. के. गायकवाड आदीच्या पथकाने ही कारवाई केली.