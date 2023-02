Nashik Crime News : वाहनांची तोडफोड प्रकरणी संशयीतांची काठेगल्ली परिसरातून धिंड!

जुने नाशिक : काठे गल्ली भागात चारचाकी वाहनांची तोडफोड करून दहशत निर्माण करणाऱ्या संशयितांची भद्रकाली पोलिसांनी परिसरातून धिंड काढली. (Suspects in the case of vehicle vandalism arrested from Kathegalli area Nashik Crime News)

वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक दत्ता पवार, निरीक्षक दिलीप ठाकूर यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक निरीक्षक किशोर खांडवी, उपनिरीक्षक धर्मेंद्र पवार, संदीप शेळके, कय्यूम सय्यद, विशाल काठे, श्यामकांत पाटील, संजय पोटिंदे यांनी संशयित मंदार ऊर्फ नीलेश कृष्णराव पवार (२५, रा. पंचवटी), विकी शांताराम झावरे (२१, रा. आगार टाकळी), सुमीत मिलिंद पगारे (२५, रा.कठडा) या तिघांची घटनास्थळासह काठे गल्ली परिसरातून धिंड काढली.

घटनास्थळी प्रत्यक्ष भेट देत पाहणी करून पंचनामा केला. या वेळी बघ्यांची गर्दी जमली होती. तिघेजण दुचाकीवरून जात असताना एका चारचाकी नवीन वाहनाने त्यांना कट मारला त्याचा राग धरून त्यांनी या वाहनाची तोडफोड केली. त्यानंतर परिसरात पार्क असलेल्या नवीन चारचाकी वाहनांची तोडफोड केली. दारूच्या नशेत आणि कट मारल्याच्या रागातून कृत्य केल्याची कबुली संशयितांनी दिली.

तोडीफोडीचा पश्चात्ताप

संशयितांनी फोडलेल्या चारचारपैकी एक चारचाकी तिघांपैकी एका संशयिताच्या मित्राची होती. तोडफोड करत असताना त्या संशयिताच्या लक्षात आल्याने त्याने अन्य संशयितांना त्या चारचाकीची तोडफोड करण्यापासून थांबविण्याचा प्रयत्न केला.

तत्पूर्वी अन्य दोघांनी त्या चारचाकीची तोडफोड केली होती. मित्राचे वाहन फोडल्याचे लक्षात येताच त्याला पश्चात्ताप झाल्याने त्याने अन्य संशयितांसह घटनास्थळावरून पळ काढला.

