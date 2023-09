Nashik Crime: लाखो रुपयांची चोरी करणारे संशयित गजाआड

By

Nashik Crime : सातपूर औद्योगिक वसाहतीमधील कोरल ऑफसेट कंपनीतील चोरी झालेले ११ लाख ९५ हजार ८०० रुपये हस्तगत केले आहे.

गुन्हे शाखा युनिट २ आणि सातपूर पोलिसांची संयुक्त कामगिरी करत केवळ १८ तासांत गुन्ह्याची उकल करून संबंधितांना गजाआड केले. (Suspects who stole lakhs of rupees at satpur Nashik Crime)

दरम्यान, सातपूर पोलिस ठाणे हद्दीतील कोरल ऑफसेट प्रिंटर कंपनीचे मालक अतुल उमाकांत राणे यांनी त्यांचे व्यवसायाकरिता असलेली रोख रक्कम कंपीनचे केबिनमध्ये सुरक्षित ठेवली होती.

शुक्रवार (ता. २२) रात्री आठ ते रविवार (ता. २४) सकाळी दहाच्या दरम्यान चोरट्याने संबंधित रक्कम चोरी केली. त्याबाबत अतुल राणे यांनी दिलेल्या तक्रारी वरून सातपूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

पोलिस आयुक्त अंकुश शिंदे, पोलिस उपायुक्त गुन्हे प्रशांत बच्छाव, सहाय्य्क पोलिस आयुक्त गुन्हे डॉ. सीताराम कोल्हे यांनी कार्यवाही करण्याकरिता मार्गदर्शन करून सूचना दिल्या होत्या.

त्या अनुषंगाने युनिट-२ चे पोलिस निरीक्षक रणजित नलावडे याच्या मार्गदर्शनाखाली प्रसाद रणदिवे, यशवंत बेंडकोळी, राजेंद्र घुमरे, चंद्रकांत गवळी, संजय सानप, प्रशांत वालझाडे, जितेंद्र वजिरे,

तसेच सातपूर पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक पंकज भालेराव व अश्विनी उबाळे, खरपडे, सागर गुंजाळ, महाले, जाधव यांनी आरोपी चेतन सुनील राणे (वय २८, रा. तिरंगा चौक), सागर धनंजय चौधरी (वय २४, रा. तिरंगा चौक) यांना ताब्यात घेतले आहे.