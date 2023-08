Sakal Swasthyam : ‘सकाळ स्वास्थ्यम्‌’तर्फे निरामय जीवनाचे सूत्र दैनंदिनी; यावर करा नोंदणी

Sakal Swasthyam : ‘सकाळ स्वास्थ्यम’ या स्वास्थ्यसंबंधित उपक्रमाचे ऊर्जा पार्टनर असलेले निरामय वेलनेस सेंटर आपल्यासाठी ‘निरामय जीवनाचे सूत्र’ दैनंदिनी स्वरूपात घेऊन आले आहेत. (Sutra of Niramay Jeevan by Sakal Swasthyam in form of diary nashik news)

आपले सर्वांगीण स्वास्थ्य जपण्यासाठी आपली रोजची दिनचर्या, आहार-विहार, व्यायाम, आचार-विचार कसे असावेत, हे या दैनंदिनीत सांगितले. ही निरामय सूत्रे दैनंदिन जीवनात सहजरीत्या आचरणात आणण्यासंबंधीचे मार्गदर्शन ही दैनंदिनी आपणास करणार आहे.

आपल्या वैयक्तिक तसेच व्यावहारिक जीवनात यामुळे घडणाऱ्या बदलांची नोंद आपण दैनंदिनीत पाच महिने नियमित करायची आहे. या नोंदींचा आढावा घेऊन त्यासंदर्भात वेळोवेळी मार्गदर्शनही करण्यात येईल.

या सर्व माहितीच्या आधारे आपल्या स्वास्थ्यावर होणाऱ्या परिणामांचा तुलनात्मक अभ्यास करून, ज्यांनी ही सूत्रे पाळून, उत्तम आरोग्य प्राप्त केले अशा पाच व्यक्तींना पुरस्कार देऊन गौरविण्यात येईल.

या दैनंदिनीच्या नोंदणीसाठी https://niraamay.com/niraamay-jeevan-sutra/ वर नोंदणी करा. नोंदणी केलेल्या व्यक्तींना कार्यक्रमाच्या ठिकाणी ही दैनंदिनी उपलब्ध होईल. अधिक माहितीसाठी संपर्क : ०२०-६७४७५०५०.