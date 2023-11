By

निफाड : मालक अन्‌ कामगार यांचा संबंध केवळ कामापुरता असतो. आपले गाव सोडून सहा महिने द्राक्षाबागेत राहणाऱ्या २० कामगार कुटुंबीयांची दिवाळी रुई (ता. निफाड) येथील शेतकरी ज्ञानेश्वर तासकर यांनी गोड केली.

शासन शिधात्रिकाधारकांना आनंदाचा शिधा देत असले तरी आपल्या शिधापत्रिका नसतांनाही मालकाने दखल घेत कामगारांच्या दिवाळी सणाला एक नवा आयाम दिला आहे. (Sweet Diwali of workers in vineyards Rui taskars preserved wealth of humanity nashik)

महाराष्ट्रात द्राक्ष बागायतदारांचा तालुका म्हणून ओळख असलेल्या निफाड तालुक्याच्या रुईत द्राक्षबागेचे काम करणाऱ्या २० मजुरांना श्री. तासकर यांनी कपडे, साडी, फराळ देत त्यांची दिवाळी गोड केली. दीपावली मांगल्याचा आणि प्रकाश पर्वाचा सण. प्रत्येक कुटुंबात आनंदी आनंद असतो.

मात्र, शेकडो किलोमीटरवरून आलेले द्राक्ष कामगार त्यांचे सुख दुःख विसरून रात्रंदिवस बागेत काम करीत असतात. त्यांचे श्रम, मेहनत आणि निसर्गाची कृपादृष्टी या गोष्टींचा गुणाकार होतो तेव्हाच द्राक्ष उत्पादक गोड, रसाळ दर्जेदार द्राक्षांचे उत्पादन घेतो.

आपण स्वतःच्या ताकदीवर द्राक्षशेती करूच शकत नाही, म्हणूनच आपणही आपल्या कामगारांप्रती कुठेतरी संवेदनशील राहून त्यांच्या सुखदुःखात नेहमीच आपापल्या परीने भाग घेण्याचा छोटासा प्रयत्न केला असल्याचे द्राक्ष उत्पादक शेतकरी ज्ञानेश्वर तासकर यांनी सांगितले.