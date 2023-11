Nashik News : भारतीय जनता पक्ष व शिवसेनेच्या शिंदे सेनेचा बालेकिल्ला असलेल्या प्रभाग क्रमांक सातमधील समर्थनगर, जॉगिंग ट्रॅक व जलतरण तलावाच्या दुरवस्थेवरून राष्ट्रवादी काँग्रेसने सुरू केलेल्या स्वाक्षरी मोहिमेत सकाळच्या सत्रात पाचशेहून अधिक नागरिकांनी सहभाग नोंदवत तलाव व जॉगिंग ट्रॅक सुरू करण्याची मागणी केल्याने स्थानिक सत्ताधाऱ्यांना दणका मानला जात असून,

दुसरीकडे स्वाक्षरी मोहीम आंदोलन चिरडण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने बॅनर उचलण्याची कारवाई केल्यानंतर त्याच जागेवर आमदार प्रा. देवयानी फरांदे यांच्या बॅनरला परवानगी दिल्याने सत्तेला सलाम केल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसने केला आहे. (Swimming Pool Jogging Track Start More than five hundred citizens participated in signature campaign Nashik News)

प्रभाग क्रमांक सातमधील आकाशवाणी टॉवरजवळील समर्थ जॉगिंग ट्रॅक व जलतरण तलावाचे काम अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. सध्या जे काम पूर्ण झाले आहे त्याकामाची उद्‍घाटनापूर्वीच दुर्दशा झाली आहे.

तरण तलावात शेवाळ साचले असून, घाणपाण्यामुळे डासांची संख्या वाढली आहे. ट्रॅक व तलाव परिसरात मोठ्या प्रमाणात गवत वाढले आहे. यंत्रणा धूळखात पडली आहे. चेंजिंग रूममध्ये दारूच्या बाटल्या, तसेच गांजा ओढणाऱ्यांचा अड्डा बनले आहे.

येथील खोल्या मद्यपींचा अड्डा बनल्या आहे. काम पूर्ण होऊनदेखील तरण तलाव वापरासाठी खुला केला गेला नाही. यापार्श्वभूमीवर तरण तलाव खुला करावा, या मागणीसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने स्वाक्षरी मोहीम बुधवारी (ता. ८) राबविण्यात आली.

आंदोलनात सकाळच्या सत्रात पाचशेहून अधिक स्थानिक नागरिकांनी सहभाग नोंदवत तरण तलाव जॉगिंग ट्रॅकची दुर्दशा थांबविण्याबरोबरचं काम लवकर होऊन सुरू करण्याची मागणी करण्यात आली. नागरिकांच्या सहभागामुळे आमदार फरांदे यांच्यासह स्थानिक भाजप व शिंदे सेनेच्या आमदारांना धक्का मानला जात आहे.

पालिका प्रशासाचा सत्तेला सलाम

पालिका प्रशासनाने नियमात काम होत असेल तर ते बघणे महत्त्वाचे ठरते. असे असताना आंदोलनाचा फलक हटविण्याची कारवाई तत्काळ केली.

परंतु दुसऱ्या दिवशी आमदार प्रा. देवयानी फरांदे यांचा फलक त्याच जागेवर लावण्यास परवानगी दिल्याने पालिका प्रशासनाचा सत्तेला लोटांगण घालण्याच्या प्रकाराबद्दल नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे.

"तरण तलाव व जॉगिंग ट्रॅकच्या दुर्दशेमुळे आंदोलन हाती घेतले. परंतु पालिका प्रशासनाने स्थानिक नेत्यांच्या दबावाखाली येऊन आंदोलनाचा बोर्ड हटविला. परंतु दुसरीकडे त्याच आमदारांनी बोर्ड लावल्यानंतर तो का काढला नाही, यावरून प्रशासन झुकले आहे व स्थानिक आमदारांनी आंदोलनाचा धसका घेतल्याचे स्पष्ट होते."

- किशोर शिरसाठ, मध्य विधानसभा मतदारसंघ, राष्ट्रवादी काँग्रेस.