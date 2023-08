Nashik Crime : सिन्नर तालुक्यातील शहा गावातील रहिवासी व गुन्हेगारी कारवायांमुळे नाशिक आणि अहमदनगर जिल्ह्यातून तडीपार करण्यात आलेला भैय्या उर्फ प्रवीण गोरक्षनाथ कांदळकर याला सोमवारी सायंकाळी त्याच्या राहत्या घरातून वावी पोलिसांनी तब्बल चार तासांच्या प्रयत्नानंतर ताब्यात घेतले होते.

या कारवाईत त्याच्या कुटुंबीयांनी हस्तक्षेप करत पोलिसांना विरोध केला होता. त्या सर्वांच्या विरोधात वावी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. सिन्नर न्यायालयाने भैय्या व त्याच्या आई-वडिलांची रवानगी न्यायालयीन कोठडीत केली.

तर त्याच्या पत्नीला सोबत लहान बाळ असल्यामुळे पोलीस ठाणे स्तरावरच जामीन मंजूर करण्यात आला. (Tadipar Bhaiya along with his parents sent to judicial custody Wife granted bail by police station level Nashik Crime)

रविवारी रात्री शहा परिसरात एका पेट्रोल पंपावर मोफत पेट्रोल न दिल्याने तेथील कर्मचाऱ्यांना मारहाण करण्यासोबतच एका चार चाकी वाहनाच्या काचा फोडून नुकसान केल्याची तक्रार भैय्या उर्फ प्रवीण कांदळकर यांच्या विरोधात वावी पोलीस ठाण्यात देण्यात आली होती.

दोन जिल्ह्यांमधून तडीपार असताना देखील भैय्या नाशिक जिल्ह्यात येऊन गुन्हेगारी कारवाया करत असल्याने व तो शहा येथे मूळ गावी आई-वडिलांच्या सोबत चोरून-लपून राहत असल्याचे स्पष्ट झाल्यावर पोलिसांकडून त्याचे विरोधात कठोर कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.

त्यानुसार सोमवारी दुपारी तीन वाजेच्या सुमारास वावी पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक चेतन लोखंडे हे आपल्या सहकाऱ्यांसोबत कांदळकर यांच्या घरी पोहोचले होते. मात्र, त्याच्या आई-वडिलांनी व पत्नीने पोलिसांना घरात येऊन झडती घेऊ द्यायला विरोध केला.

घराचे दरवाजे आतून बंद करून घेत कारवाईत अडथळे आणले. पोलिसांना अर्वाच्य भाषेत शिवीगाळ केली. त्याच्या आईने तर घरात गॅस सिलेंडरचा स्फोट घडवून आणण्याची धमकी दिली. त्यामुळे नाशिक व सिन्नर येथून सशस्त्र पोलीस बंदोबस्त मागवून घेत श्री. लोखंडे यांनी घराचा दरवाजा तोडून भैय्याला सायंकाळी साडेसहा वाजता अटक केली होती.

त्याचे कडून व घरातून कोयता, तलवार, कुऱ्हाड यासारखी धारदार हत्यारे देखील जप्त केली होती. पोलीस कारवाईत हस्तक्षेप करणाऱ्या त्याची आई विजया, वडील गोरक्षनाथ व पत्नी गीता हीला देखील पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते.

पत्नी गीता हिने पोलिसांना कारवाई पासून परारुत्त करण्यासाठी दडपण आणत स्वतःच्या हातावर काचेने नस कापून जखमा करून घेतल्या होत्या. त्यामुळे तिला उपचारासाठी दोडी येथील ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.

तिच्यासोबत लहान बाळ असल्यामुळे सहानुभूती म्हणून पोलिसांनी स्थानिक पातळीवर तिला जामीन मंजूर केला. तर मंगळवारी दि.१ दुपारी भैय्या व त्याच्या आई-वडिलांना सिन्नर न्यायालयात हजर करण्यात आले. न्यायालयाने तिघांचीही रवानगी न्यायालयीन कोठडीत केली.