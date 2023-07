Nashik Crime : नाशिक आणि अहमदनगर जिल्ह्यातून तडीपार करण्यात आलेला सिन्नर तालुक्यातील शहा येथील गुंड भैय्या उर्फ प्रवीण गोरक्षनाथ कांदळकर याला सोमवारी दि.३१ सायंकाळी पोलिसांनी त्याच्या राहत्या घरातून ताब्यात घेतले.

तडीपार असताना देखील भैय्या हा सिन्नर तालुक्यात येऊन गुन्हेगारी कारवाया करत असल्याचे अनेकदा निष्पन्न झाले होते. त्याला घरातून ताब्यात घेण्याची कारवाई करण्यासाठी वावी पोलिसांनी नाशिक येथील दंगा नियंत्रक पथक तसेच सिन्नर पोलिसांच्या पथकाची मदत घेतली. (Tadipar Goon arrested by Vavi Police door of house broken taken into custody Nashik Crime)

रविवारी रात्री भैय्या उर्फ प्रवीण कांदळकर याने बेकायदेशीर रित्या वावी पोलीस ठाण्याच्या कार्यक्षेत्रात प्रवेश करून शहा येथील एका पेट्रोल पंपावर वाहनाची तोडफोड केली होती. तसेच गोंधळ घातला होता.

या प्रकरणी वावी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. सोमवारी दुपारी तीन वाजेच्या सुमारास भैय्या हा त्याच्या शहा येथील राहत्या घरी असल्याची खात्रीशीर माहिती सहाय्यक पोलीस निरीक्षक चेतन लोखंडे यांना मिळाली होती.

श्री. लोखंडे यांनी आपल्या सहकाऱ्यांना सोबत घेऊन शहा येथील भैय्याचे घर गाठले. मात्र पोलीस आल्याचा सुगावा लागल्याने तो आपल्या खोलीत दडून बसला होता. त्याचे वडील, आई आणि पत्नी यांनी पोलिसांना घरात येऊ देण्यास मज्जाव केला.

त्याच्या वडिलांकडून कडून घाणेरड्या शब्दात पोलिसांचा उद्धार करण्यात आला. मात्र , कोणत्याही परिस्थितीत भैय्याला ताब्यात घ्यायचे असा निर्धार पोलिसांनी केला होता. श्री लोखंडे यांनी जिल्हा पोलीस अधीक्षक शहाजी उमाप यांच्याशी संपर्क साधून परिस्थितीची माहिती दिली.

व वाढीव कुमक उपलब्ध करून देण्याची विनंती केली. त्यानुसार नाशिक येथून दंगा नियंत्रक पथकाची एक सशस्त्र प्लॅटून व सिन्नर पोलीस ठाण्यातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे पथक शहा येथे सायंकाळपर्यंत दाखल झाले.

तोपर्यंत वावी पोलिसांनी भैय्या याच्या घराला वेढा घालत त्याला घराबाहेर पडण्यास व पळून जाण्यास अटकाव केला होता. वाढीव कुमक आल्यानंतर देखील त्याच्या आई-वडिलांकडून पोलिसांना अर्वाच्च भाषेत शिवीगाळ करण्यात येत होती.

त्यांनी घराच्या पुढच्या बाजूचे सेफ्टी डोअर बंद करून घेतले होते. त्यामुळे पोलिसांनी पाठीमागच्या बाजूचा लाकडी दरवाजा तोडून घरात प्रवेश केला. पोलीसानी घरात प्रवेश केल्यावर भैय्या याच्या वडिलांनी कुऱ्हाड व कोयता घेऊन हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला.

मात्र प्रतिकाराच्या तयारीत असलेल्या पोलिसांनी लागलीच त्यांना जेरबंद केले. भैय्याच्या आईने घरातील गॅस सिलेंडरची नळी काढून घर स्फोटाने उडवून देण्याची धमकी दिली. तर त्याच्या पत्नीने खिडकीची काच फोडून धारदार काचेने मनगटावर कापून घेण्याचा प्रयत्न केला.

महिला कर्मचाऱ्यांनी या दोघींनाही ताब्यात घेतले. भैय्या दडून बसलेल्या खोलीकडे पोलिसांनी मोर्चा वळवत त्याला शरण येण्याचे आवाहन केले. मात्र, यावेळी त्याने मला पकडायचा प्रयत्न केला तर तलवारीने एकेकाला कापून टाकतो, असे धमकावत प्रतिकार करण्याचा प्रयत्न केला.

मात्र त्यालाही जेरबंद करण्यात पोलिसांना यश मिळाले. या सर्वांना रात्री आठ वाजेच्या सुमारास वावी पोलीस ठाण्यात आणण्यात आले. वावी आरोग्य केंद्रच्या रुग्णवाहिकेतून भैय्या याची आई, पत्नीला लहान बाळासह पोलीस ठाण्यात आणण्यात आले.

त्यांची रवानगी दोडी येथील ग्रामीण रुग्णालयात उपचारासाठी करण्यात आली. त्यावेळी त्यांच्यासोबत सशस्त्र पोलीस बंदोबस्त देण्यात आला होता. भैय्या कांदळकर यांचे विरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे काम रात्री उशिरापर्यंत सुरू होते.

भैया कांदळकर यांच्याकडे पिस्तूल सदृश्य हत्यार असल्याची चर्चा होती. पोलिसांना देखील तो कोयता, तलवार सह शेवटच्या क्षणी पिस्तूल सारख्या हत्याराचा वापर करू शकतो अशी शंका होती.

त्यामुळे त्याला पकडण्यासाठी घरात शिरलेल्या पोलीस पथकाकडून प्रतिकारासाठीआवश्यक ती शस्त्र सज्जता करण्यात आली होती. मात्र धारदार हत्यारांखेरीज त्याच्याकडे पिस्तूल सारखे कुठलेही शस्त्र आढळून आले नाही. पोलिसांनी घरातून कोयता, कुऱ्हाड, तलवार ही हत्यारे कारवाईत जप्त केली.