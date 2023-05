Nashik Crime : अपघातात वाचला, पण वादात जीव गेला!

By

Nashik Crime News : तालुक्यातील निळखेडा शिवारातील खुनाचा तपास तालुका पोलिसांनी लावला असून दोघांना अटक केली आहे. अपघात झाल्यावर झालेल्या वादातून हा खून झाल्याचे कारण पुढे आले आहे. येवला न्यायालयाने दोघांना पाच दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे (taluka police investigate murder in Nilkheda Shiva and arrested two people nashik crime)

२१ एप्रिलला सकाळी आठच्या सुमारास निळखेडा शिवारातील विजया कदम यांच्या शेतात बारदानामध्ये अर्धवट ठेवलेला मृतदेह असल्याची माहिती पोलिस पाटील सुनील कदम यांनी तालुका पोलिसांना दिली होती. यानंतर खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

वरिष्ठांच्या सूचनेनुसार तालुका पोलिस निरीक्षक पांडुरंग पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक पोलिस निरीक्षक उज्वलसिंह राजपूत, एकनाथ भिसे, उपनिरीक्षक अल्ताफ शेख, हवालदार माधव सानप, राजेंद्र केदारे, सचिन वैरागर, ज्ञानेश्वर पल्हाळ, आबा पिसाळ, सागर बनकर, संतोष जाधव, संदीप दराडे, नितीन पानसरे यांनी घटनास्थळाचे बारकाईने निरीक्षण करून विहिरीवरील मजुरांकडे कसून तपास केला. सीसीटीव्ही फुटेज व तांत्रिक माहितीचे विश्लेषण करून अनोळखी मृताबाबत तसेच अज्ञात आरोपीबाबत समांतर तपास केला.

तपास पथकास मिळालेल्या गुप्त माहितीच्या आधारे पथकाने गुन्ह्यातील संशयित आरोपी कृष्णा बाळू कोकाटे, (३६, रा. आंबेगाव, ता. येवला) व पांडूरंग गोविंदराव राठोड (४१, रा. करंजगव्हाण, ता. मालेगाव, जि. नाशिक) यांना ताब्यात घेतले. त्यांना पोलिसी खाक्या दाखविताच त्यांनी गुन्हा केल्याचे कबूल केले आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

संशयित आरोपी कृष्णा कोकाटे व मृत राजू पूर्ण नांव माहित नाही (रा. चांदूर, जि. अमरावती) हे लासलगावहून कटींग करून व मद्यप्राशन करून दुचाकीने आंबेगाव येथे येत असताना त्यांचा रस्त्यात अपघात झाला. अपघातात राजू यास जखमा झाल्या होत्या. यानंतर राजू व कृष्णा कोकाटे यांच्यात भांडण झाले.

त्यानंतर दोघांनी विहिरीवर येऊन आंघोळ केली व पुन्हा त्यांचे भांडण झाले. यावेळी कृष्णा कोकाटे याने राजू याचा दोन्ही हाताने गळा आवळून जिवे ठार मारत त्यास विहिरीत ढकलून दिले.

कोकाटे यांने इलेक्ट्रीक मोटार चालू करून विहिरीचे पाणी काढून राजू यास दोर बांधून बाहेर काढत कृष्णा कोकाटे व पांडूरंग राठोड यांनी राजू याचा मृतदेह दुचाकीवर टाकुन निळखेडा शिवारात आणून खुनाचा पुरावा नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला आहे, अशी माहिती पोलिस निरीक्षक पांडुरंग पवार यांनी दिली.