Nashik News : मोठ्या थकबाकीदारांना सप्टेंबरपासून नोटिसा; पाणीपट्टी अदा न केल्यास ही कारवाई

Nashik News : आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या पाच महिन्यात पाणीपट्टी वसुलीने निच्चांक गाठल्याने पाणीपट्टीच्या मोठ्या थकबाकीदारांविरोधात कर विभागाने कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

सप्टेंबरपासून नोटिसा बजावल्या जाणार आहे त्यानंतर थकबाकीसह नियमित पाणीपट्टी अदा न केल्यास नळजोडणी तोडली जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात मोठ्या १०० थकबाकीदारांचे नळजोडणी कट केली जाणार आहे. (Tax department action against big arrears from september of water bill nashik news)

महापालिकेच्या विविध विभागाकडून यंदा आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तीन महिन्यात घरपट्टी वसुलीचे समाधानकारक उद्दिष्ट गाठले आहे. जवळपास ९० कोटी रुपये वसूल झाल्याने महापालिकेच्या विकासकामांना यानिमित्ताने चालना मिळणार आहे. चालू आर्थिक वर्षासाठी घरपट्टीचे २१० कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते.

मात्र १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीसाठी महापालिकेला महसूल वृद्धीची अट घालण्यात आली. त्यामुळे घरपट्टीचे उद्दिष्ट अडीचशे कोटी रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आले. कर सवलत योजनेमुळे पहिल्या तिमाहीत चांगले उत्पन्न मिळाल्याने यंदा उद्दिष्टाचा अपेक्षित आकडा गाठला जाईल असे मानले जात आहे. मात्र दुसरीकडे पाणीपट्टीची वसुली होत नाही.

या वर्षी पाणीपट्टीची निच्चांकी वसुली झाल्याने कर विभागाकडून थकबाकीदारांविरुद्ध कारवाई केली जाणार आहे. पाणीपट्टीचे ११० कोटींचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले होते. मात्र मागील पाच महिन्यात अवघे साडेसहा कोटी रुपयांचीच पाणीपट्टी वसूल झाली.

त्यामुळे ३० डिसेंबरपर्यंत पाणीपट्टीच्या देयकांचे वाटप केले जाणार आहे. त्यानंतर १ सप्टेंबरपासून पाणीपट्टीच्या थकबाकीदारांविरुद्ध कारवाई केली जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात मोठी रक्कम थकबाकी असलेल्या थकबाकीदारांच्या नळजोडणी तोडली जाणार आहे.