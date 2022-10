By

मालेगाव : ग्रामीण भागातील शाळा टिकाव्यात, वाडी- वस्तीतील मुले शिक्षणाच्या प्रवाहातून बाहेर फेकली जाऊ नयेत, म्हणून आपल्या गावातल्या शाळा वाचविण्यासाठी शिक्षक भारती व छात्र भारतीने राज्यभरात पुढाकार घेतला आहे.

प्रशासन पातळीवर कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्याच्या हालचाली सुरू असल्याने गावोगावी शाळा व्यवस्थापन समितीचे ठराव करून या निर्णयाविरुद्ध आवाज उठवला जाणार असल्याची माहिती शिक्षक भारतीचे राज्याध्यक्ष नवनाथ गेंड यांनी दिली.

या मोहिमेत विद्यार्थी मित्र, पालक, शिक्षक भारतीचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते, समविचारी संघटना, संस्था, कार्यकर्ते आणि सरपंच, उपसरपंच, सदस्य, शालेय व्यवस्थापन समिती अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य सहभागी होणार आहेत. (Teacher Bharti village level campaign against close schools with low students malegaon news)

आमदार कपिल पाटील आणि छात्र भारती विद्यार्थी संघटनांनी हा मुद्दा ऐरणीवर आणला असून, राज्यभरात सोमवारी (ता. १०) शाळा स्तरावर विद्यार्थी, पालक, गावातील मान्यवर व्यक्ती, समविचारींनी शाळेच्या पटांगणात एकत्र येऊन शाळा व्यवस्थापन समितीच्या माध्यमातून शाळा वाचवा अभियान राबवले जाईल.

ग्रामपंचायत आणि शाळा व्यवस्थापन समितीच्या वतीने दोन स्वतंत्र ठराव करण्यात येतील. ठरावाची एक प्रत संबंधित जिल्हाधिकारी, दुसरी प्रत आमदार कपिल पाटील यांना पाठवण्यात येणार आहे. हा लढा एवढ्यावरच न थांबता सोमवारी (ता. १७) गावपातळीवरून आलेले ठराव जिल्हास्तरावर एकत्र करून जिल्हा शाखेतर्फे जिल्हाधिकाऱ्यांना शाळा बंद करून नये, म्हणून निवेदन देण्यात येणार आहे.

ठरावाच्या प्रति मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्र्यांना आमदार कपिल पाटील स्वतः देणार आहेत. आगामी विधिमंडळ अधिवेशनात त्यावर चर्चा घडवून आणण्याचा निर्णय घेतला आहे.

कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्याच्या निर्णयाविरुद्ध शिक्षक भारती व छात्र भारती विद्यार्थी संघटनेतर्फे होणाऱ्या मोहिमेत सहभागी व्हावे, असे आवाहन राज्याध्यक्ष अशोक बेलसरे, छात्र भारतीचे अध्यक्ष रोहित ढाले, राज्य सरचिटणीस भरत शेलार, विभागीय अध्यक्ष राजेंद्र दिघे, राजेंद्र लोंढे, जिल्हाध्यक्ष प्रकल्प पाटील, साहेबराव कुटे, दिलीप धांडे यांनी केले आहे.

