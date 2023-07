By

Nashik Crime : सुरगाणा तालुक्यातील शासकीय आश्रम शाळेतील वाडेकर नामक शिक्षकांने बाराव्या इयत्तेत शिकणाऱ्या मुली बरोबर अश्लिल भाषेत संवाद साधल्याने विद्यार्थिनीने सबंधित शिक्षकांवर भादवि कलम ३५४,३५४(अ) अन्वये गुन्हा दाखल केला आहे. (Teacher booked for misbehaving with students Suspect teacher remanded to 2 day police custody Nashik Crime)

याबाबत पोलीस ठाण्यात दिलेल्या फिर्यादीत मुलीने म्हटले आहे की, मी तालुक्यातील शासकीय आश्रम शाळा येथे वसतिगृहात राहून शिक्षण घेत आहे.

अकरा वाजता शाळा सुटल्यानंतर माझ्या मैत्रीणी सोबत सायंकाळी साडेचार वाजेच्या सुमारास आवारात मैत्रीण सोबत फिरत असतांना मला जवळ बोलावून मला काही वस्तू घेऊन देण्याचे आमिष दाखवत मला तुझ्याशी बोलायचे आहे. याबाबत कोणालाही वाच्यता करु नकोस.

नाहीतर मी तुला नापास करीन, असे अश्लिल भाषेत बोलल्याने मी घाबरून गेले व वसतिगृहात निघून गेले. त्यानंतर झालेले बोलणे मी मैत्रीणीला सांगितले. त्यानंतर पारुबाई भोये यांनी गेटला कुलूप लावल्याने मी बाहेर पडू शकले नाही.

सोमवारी वसतिगृहात जात असताना वाडेकर यांनी पुन्हा सांगितले, की तू रविवारी मला दिसली नाहीस. कुठे गेली होतीस. अशी विचारणा केली. त्यामुळे मी घाबरून गेले. नंतर दोन दिवसांनी

माझे पालक मला भेटण्यासाठी शाळेत आल्यावर मी सदर घडलेला प्रसंग त्यांना सांगितला. माझ्याशी गैरवर्तन करुन असभ्य वर्तन वाडेकर यांनी माझ्याशी केल्याने मी त्यांचे विरुद्ध तक्रार दाखल केली आहे.

दरम्यान प्रकल्प कार्यालय कळवण यांनी या घटनेची गंभीर दखल घेत मुख्याध्यापक यांच्या चौकशी अहवालावरुन रामदास वाडेकर यांनी विद्यार्थिनीशी गैरवर्तन केल्याबाबतचा अहवाल अप्पर आयुक्त आदिवासी विकास भवन नाशिक यांच्याकडे पुढील कार्यवाही करीता पाठविण्यात आला होता.

याची गंभीर दखल घेत अहवालात दोषी आढळल्याने वाडेकर यांना निलंबित करण्यात आले आहे. मुलगी अल्पवयीन असल्याने वाडेकर यांचेवर पोक्सो (बाल अत्याचार प्रतिबंधक कायदान्वये) गुन्हा दाखल झाल्याने त्यांना नाशिक येथील जिल्हा सत्र न्यायालयात उभे केले असता त्यांना दोन दिवसाची पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली.

पुढील तपास पोलीस निरीक्षक संदीप कोळी यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीसउपनिरीक्षक सुनील अहिरे हे करीत आहेत.

या आश्रम शाळेत अनेक वर्षापासून या ना त्या कारणाने वादविवाद होतच असतात. तसेच कर्मचारी वर्गात समन्वयाचा अभाव असून आपापसांत असलेले मतभेद, हेवेदावे यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर परिणाम होत असल्याचे नागरिकांमध्ये चर्चा सुरु आहे