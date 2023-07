Nashik Crime : सुरगाणा तालुक्यातील शासकीय आश्रम शाळा येथील एका विद्यार्थिनीशी रामदास वाडेकर या शिक्षकाने असभ्य असे गैरवर्तन केल्याचा आरोप विद्यार्थीनीने केला होता. याबाबत पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. कळवण प्रकल्पाचे प्रकल्प अधिकारी यांनी चौकशी अहवाल आदिवासी विकास भवन नाशिक यांच्या कडे पुढील कार्यवाही करीता पाठवला होता. (Teacher from ashram school surgana taluka sent to District Central Jail on charges of misbehaving with student Nashik Crime)

अप्पर आयुक्त संदीप गोलाईत यांनी या घटनेची गंभीर दखल घेत शिक्षकास निलंबित करण्यात आले आहे. पोक्सो( बाल अत्याचार प्रतिबंधक कायदा अन्वये गुन्हा दाखल झाल्याने दोन दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली होती.

कोठडीची मुदत संपल्याने जिल्हा सत्र न्यायालयासमोर उभे केले असता चौदा दिवसांची संशयित शिक्षकास न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली असून जिल्हा मध्यवर्ती कारागृहात रवानगी करण्यात आली आहे. या बाबत शैक्षणिक क्षेत्रात खळबळ उडाली आ