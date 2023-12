Nashik ZP News : जि. प. शिक्षकांच्या वेतनाला शिक्षण अन् लेखा विभागाचा ‘खो’

Nashik ZP News : जिल्हा परिषदेतील शिक्षण विभागाच्या अधिनस्त सर्व शिक्षकंचे वेतन व निवृत्त शिक्षकांचे वेतन, निवृत्तिवेतन महिन्याच्या १ तारखेला जमा करण्याचे निर्देश आहेत. मात्र, नोव्हेंबर महिन्याचे वेतन १ तारखेला जमा होण्यास शिक्षण, लेखा व वित्त विभागाने ‘खो’ घातला असल्याचे समोर आले आहे. ( Teacher Salary accrual after Deputy Chief Executive After sitting in treasury of zp office nashik news )

शुक्रवारी (ता. १) दिवसभर उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र परदेशी यांनी लेखा व वित्त विभागास वेतनबिले देऊनही त्यांनी वेळात जमा केले नसल्याचे सांगितले जात आहे. अखेर, परदेशी आक्रमक झाल्यानंतर सायंकाळी बिले ट्रेझरीत जमा करण्यात आली. दरम्यान, परदेशी थेट ट्रेझरीत जाऊन बसल्यानंतर सायंकाळी उशिराने वेतन खात्यात वर्ग झाले.

नोव्हेंबर महिन्याचे वेतन व निवृत्तिवेतनाचा १३७ कोटी रुपयांचा निधी हा शिक्षक व निवृत्तिवेतनधारकांच्या खात्यावर जमा करण्यात आला आहे. तसेच सामान्य प्रशासन विभागांतर्गत असणाऱ्या निवृत्तिवेतनधारकांचे दहा कोटी रुपयांचे निवृत्तिवेतन हे १ डिसेंबरला निवृत्तांच्या बँक खात्यावर जमा करण्यात आले आहे.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांनी जिल्हा परिषदेतील सर्व कर्मचारी यांचे वेतन व निवृत्तिवेतनधारकांचे निवृत्तिवेतन हे प्रत्येक महिन्याच्या १ तारखेला करण्याच्या सूचना या शिक्षण विभाग, वित्त विभागसह सर्व विभागांना दिल्या आहेत. त्या अनुषंगाने सामान्य प्रशासन विभागाकडून कार्यवाही सुरू आहे.

शिक्षक वेतन व निवृत्तिवेतन अनुदान कोशागार कार्यालयाकडून जिल्हा परिषदेला वर्ग झाल्यानंतर ZPPFMS द्वारे पंचायत समितीच्या स्टेट बँक खात्यामध्ये वर्ग करताना स्टेट बँक बिझी ही तांत्रिक अडचण निर्माण झाल्याने अनुदान जमा होण्यास विलंब होत असल्याचे निदर्शनास आले.

या अडचणीबाबत कोशागार अधिकारी महेश बच्छाव यांच्याशी संपर्क करून तांत्रिक अडचणीबाबत समजून घेऊन परदेशी यांनी बॅंकेत जाऊन शाखा प्रबंधक यांच्याशी समक्ष अडचणीबाबत चर्चा करून सदरची तांत्रिक अडचण सोडवून सायंकाळी सातला पंचायत समितीच्या बँक खात्यात अनुदान जमा झाले.