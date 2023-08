Nashik News : साहेब आम्हाला शिकवू द्या...! अध्यापना व्यतिरिक्त कामात गुंतवलेल्या शिक्षकांची आर्त हाक...

Nashik News : शाळा सुरू झाल्यानंतर अवघ्या काही दिवसांत चार -चार परिक्षा, सारखे अहवाल, लिंकवर माहिती भरणे, दोन - दोन सर्वेक्षण सारख्या कामांना जिल्हा परिषद शाळेतील गुरुजी वैतागले असून साहेब, 'आम्हाला शिकवू द्या हो...!' अशी आर्त हाक देऊ लागले असून गोरगरीब वंचितांच्या शिक्षणासाठी अध्यापना व्यतिरिक्त अन्य कामातून सोडवा अशी विनंती सर्वसामान्य शिक्षक करत आहेत.

गेल्या काही वर्षांत पन्नासवर शिक्षक संघटना असताना ठोस भूमिका न घेतल्याने शिक्षकांना सातत्याने वेगवेगळ्या प्रकारच्या अशैक्षणिक कामात गुंतवले जात असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया समाज माध्यमातून सर्वसामान्य शिक्षक व्यक्त करतात. (teachers are requested to be released from work other than teaching nashik news)

विशेष म्हणजे गुरुजन शाळेतील बदलांसाठी सातत्याने झटत असताना शिक्षकेतर कर्मचारी नसल्याने अगदी कारकुनी कामासह अनेकदा शाळेची पडेल ती कामे करतात. मुळ शिकवण्याचा पिंड असताना 'शालाबाह्य' कामांचा फटका वर्गातील अध्यापनाला बसतो.

परीक्षा घेण्यापेक्षा त्याच्या अहवाल केंद्र प्रमुख ते वरिष्ठ अधिकारी यांना करणे यातच वेळ शिक्षकांचा जात असल्याने शिकवायचे कधी? अशीच भावना व्यक्त होत आहे. शिक्षण विभाग, सर्व शिक्षा अभियान, विद्या प्राधिकरण, डायटकडून दररोजच्या नवनवीन पत्र, उपक्रमांचा भडिमार त्यात इंटरनेट, संगणकाची व्यवस्था नसताना , व्हाट्सअपच्या माध्यमातून 'तत्काळ' गोंडस प्रयोग शिक्षक वर्गासाठी डोकेदुखी ठरत असून अध्यापनाचा खेळखंडोबा थांबवा अशी मागणी केली जात आहे.

शिक्षकांना करावे लागत असलेली कामे

- सेतू पूर्व व उत्तर चाचणी

-निपुण पूर्व व उत्तर चाचणी

-पायाभूत पूर्व व उत्तर चाचणी

-शालाबाह्य सर्वेक्षण

-निरक्षर सर्वेक्षण

-बीएलओ होम टू होम सर्व्हे

-आकारीक चाचणी

-संकलित चाचणी

- उपक्रम, कार्यक्रम व कामे.

"आधीच शिक्षक कमी त्यात दोन- तीन शिक्षकी शाळेत प्रवेश नोंदणी आनुषंगिक कामे, दप्तर व कारकुनी कामासह खिचडी, गणवेश फाईलिंग अशी बरीच कामे एक शिक्षक अडकून पडतो. त्यात घरोघरी निरक्षर सर्वेक्षण ऑनलाइन मग ऑफलाइन नंतर अपलोड करा. अशी अनेक कामे करावी लागत आहे. ढीगभर संघटना असून कागदोपत्री निवेदन पलिकडे काहीच साध्य नाही?" - प्रवीण शिंदे, तंत्रस्नेही शिक्षक

"शिक्षकांची अनेक पदे रिक्त असल्याने एक शिक्षकी शाळांमधील गुरुजींची अशैक्षणिक कामामुळे तारांबळ उडते. प्रत्येक शासन काळात संघटनेच्या अजेंड्यावर 'अशैक्षणिक' कामे देवू नये हा विषय असतो. कागदावर निर्णय होतो अंमलबजावणी होत नाही. गुरूजींना फक्त शिकवू द्या. एवढं असूनही आजही स्पर्धा परीक्षेत जिल्हा परिषदेच्या शाळेची मुलेच सरस आहेत." - भिकाजी अहिरे, प्राथमिक शिक्षक.