Nashik News : शोधायला गेले पाणीचोरी अन् इमारतच ठरली अनधिकृत; चार मजल्याची अनधिकृत बांधणी

Nashik News : शहरात महापालिकेकडून अनधिकृत नळजोडणी शोधण्याची मोहीम राबविली जात आहे. गंगापूर रोडवरील एका तक्रारीवरून अनधिकृत नळजोडणी शोधण्यासाठी गेलेल्या पथकाला संपूर्ण इमारतच अनधिकृत आढळली.

इमारतीचे रहिवासी व बांधकाम व्यवसायिकांना नोटिसा बजावण्यात आल्या. तर ज्या अधिकृत इमारतीमधून नळ कनेक्शन घेण्यात आले. त्या दोन्ही इमारतीतील रहिवाशांवरदेखील पाणीचोरीचा गुन्हा दाखल केला जाणार आहे. (team that went to find unauthorized plumbing found entire building unauthorized nashik news)

शहरात चाळीस टक्क्यांहून अधिक पाणी गळती व पाणीचोरीमुळे महसुलात घट असल्याच्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेकडून अनधिकृत नळजोडणी शोधण्याची मोहीम सुरू आहे. अनधिकृत नळजोडणी शोधताना थकबाकीदारांवरदेखील कारवाई केली जात आहे. त्याअनुषंगाने गंगापूर रोडवरील श्रीरंगनगरमधील रामतीर्थ को-ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटीतील सदनिका धारकांनी २३ हजार ६५२ रुपये पाणीपट्टी थकविल्याची बाब समोर आल्यानंतर १० ऑक्टोंबर २०२२ ला इमारतीचे नळ कनेक्शन बंद करण्यात आले.

त्यानंतरदेखील या इमारतीत पाणीपुरवठा सुरू असल्याची बाब समजल्यानंतर पाणीपुरवठा विभागाच्या पथकाने इमारतीच्या नळजोडणीची पाहणी केली. दोन सदनिकाधारकांनी बंद केलेले नळ कनेक्शन परस्पर जोडून रबरी नळीचा वापर करत पाणीपुरवठा केल्याचे आढळले. सदर नळ कनेक्शन दुसऱ्या जलवाहिनीला अनधिकृतपणे जोडून नळाद्वारे राजकुमार को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीमधील सदनिकाधारक अधिकृतपणे वापर करीत असल्याचे दिसून आले.

अनधिकृतपणे राजकुमार को-ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटीमधील सदनिकाधारक पाणीचोरी करीत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर महापालिकेच्या पथकाने या सोसायटीच्या सदनिका धारकांकडून पाणी चोरीचा पंचनामा केला. त्या वेळी इमारतीला बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला मिळाला नसल्याची बाब समोर आली.

इमारतीच्या अवघ्या चार मजल्याच्या बांधकामांना परवानगी होती. उर्वरित चार मजले अनधिकृत असल्याची बाबदेखील समोर आली. त्यामुळे अनधिकृतपणे बांधकाम केल्याने बांधकाम व्यावसायिक तसेच अनधिकृतपणे रहिवासी वावर असल्याने रहिवाशांवर तर अनधिकृतपणे नळजोडणी घेतल्याने पाणीचोरीचादेखील गुन्हा दाखल केला जाणार आहे. सदर इमारत एकूण आठ मजल्यांची असून त्यातील चार मजल्यांना परवानगी आहे. तर उर्वरित चार मजले अनधिकृतपणे बांधण्यात आले आहे.

"राजकुमार को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीचे चार मजले अनधिकृतपणे आढळून आले असून, पाणीचोरीदेखील होत असल्याची बाब समोर आल्याने गुन्हे दाखल केले जाणार आहे." - श्रीकांत पवार, कर उपायुक्त, महापालिका.