Nashik News : नऊ कंपन्यांद्वारे कंत्राटीकरणाने नोकर भरती करण्याच्या निर्णयाविरोधात आज कामगार कर्मचारी संघटना संयुक्त कृती समितीतर्फे शासन आदेश फाडून शासनाच्या निर्णयाचा निषेध करण्यात आला.

आंदोलनाला परवानगी नाकारल्याने आयटकचे जिल्हाध्यक्ष व्ही. डी. धनवटे, सचिव दत्तू तुपे, राजेंद्र जाधव, महेश चौधरी, नामदेव बोराडे, विठ्ठल घुले, मीना आढाव, एस. आर. खातीब आणि भीमा पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली कृती समितीतर्फे जिल्हाधिकारी कार्यालयात शासन आदेश फाडून निषेध करण्यात आला. उपजिल्हाधिकारी भीमराज दराडे यांना निवेदन देण्यात आले. (Tearing down government order of contracting out protest statement to district administration for denying permission to movement nashik)

कामगार कृती समितीतर्फे ६ सप्टेंबरच्या निर्णया विरोधात कामगार कर्मचारी संघटना संयुक्त कृती समितीच्या सर्व घटक संघटनांनी आज राज्यभर २१ सप्टेंबर २०२३ पासून निषेध निदर्शने करण्याचा इशारा दिला होता.

राज्यातील २ हजारापेक्षा जास्त युनियन स्वतंत्रपणे मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देऊन निर्णय मागे घेण्याची मागणी करणार आहेत.

सर्व राजकीय पक्षांनी राज्य सरकारच्या कंत्राटीकरणाच्या निर्णयाबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करावी. जे पक्ष कंत्राटीकरणाला पाठिंबा देतील त्यांचा येत्या निवडणुकीत पराभव करण्यात येईल, अशी तीव्र भावना व्यक्त करण्यात आली.

विद्यार्थी, युवक व स्पर्धा परीक्षा देणारे विद्यार्थी यांनीही या निर्णयाला विरोध करावा, असे आवाहन कामगार कर्मचारी संघटना संयुक्त कृती समितीच्या वतीने करण्यात आले आहे.

कंत्राटीकरणाचा निर्णय भारतीय राज्यघटनेतील मूलभूत हक्काचे उल्लंघन करणारा व आरक्षण विरोधी असल्याने मुंबई उच्च न्यायालयात कामगार कर्मचारी संघटना संयुक्त कृती समितीतर्फे याचिका दाखल करण्यात येणार आहे.