Nashik News: आरक्षणे हटविण्यासाठी सत्तामार्ग वापराचा नवा ‘फंडा’! मूळ हेतूला हरताळ

नाशिक : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या पत्राचा संदर्भ देत गंगापूर रोडवरील शैक्षणिक उपयोगासाठी असलेले आरक्षण रद्द करून पुन्हा रहिवासी क्षेत्रात समाविष्ट करण्यासाठीच्या प्रस्तावाला महासभेने मंजुरी दिल्यानंतर आता त्याच धर्तीवर शहरातील अन्य आरक्षणे रद्द करण्यासाठी प्रयत्न होत असल्याने आरक्षणाच्या मुळ हेतूलाच हरताळ फासला जात असल्याची गंभीर बाब समोर येत आहे.

त्यामुळे शासनाने आरक्षणे न टाकता सरसकट जमिनींचा विकास करण्याची परवानगी द्यावी, अशी उपहासात्मक मागणी नागरिकांमधून केली जात आहे. ट्रिपल इंजिन सरकारकडून एवढ्या वेगाने कामाची अपेक्षा नसल्याचे बोलले जात आहे. (technique of politics use to remove reservations Defeat original intent Nashik political News)