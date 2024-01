Nashik Kalaram Mandir : शहरातील मंदिरांना चोख पोलिस बंदोबस्त; काळाराम मंदिरात भाविकांची होणार गर्दी

Nashik Kalaram Mandir : अयोध्येत सोमवारी (ता.२२) होणाऱ्या रामलल्ला मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नाशिकमधील प्रसिद्ध श्री काळाराम मंदिरासह विविध मंदिरांमध्येही महाआरतीसह विविध धार्मिक कार्यक्रम आणि महाप्रसादाचे आयोजन केलेले आहे.

यामुळे मंदिरांसह रामतीर्थांवरही भाविकांची गर्दी होण्याची शक्यता आहे. (temples in city are well police settlement due to ram mandir nashik news)