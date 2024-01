NMC News: महापालिकेच्या 400 सुरक्षारक्षकांना मुदतवाढ! पावणेबारा कोटींचा महासभेवर प्रस्ताव

नाशिक : महापालिका मुख्यालयासह विविध मालमत्तांच्या सुरक्षेसाठी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार नाशिक जिल्हा सुरक्षारक्षक मंडळाच्या ४०० सुरक्षारक्षकांना मुदतवाढ दिली जाणार आहे.

त्यासाठी ११.७५ कोटी रुपयांचा खर्चाचा प्रस्ताव महासभेच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला आहे. (Term extension for 400 municipal security guard proposal of 12 crore to General Assembly nashik news)