By

इंदिरानगर (जि. नाशिक) : उत्सवप्रेमी परिसर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या इंदिरानगरमध्ये गणेशोत्सवाची सार्वजनिक मंडळातर्फे जोरदार तयारी सुरू झाली आहे.

राणेनगर येथील युनिक मैदानात युनिक ग्रुपचा गणेशोत्सव आणि त्याच्या अगदी समोरच शारदा शाळेच्या मैदानात सह्याद्री युवक मंडळ आणि हिंदू जनसंपर्क कार्यालयाच्या गणेशोत्सवातील भव्य देखाव्यामुळे या भागात हमखास वाहतुकीची मोठी कोंडी होणार असून, पोलिसांनी आतापासून येथील नियोजन करणे गरजेचे झाले आहे. (test of Indiranagar police to control crowd during Ganeshotsav 2022 Nashik Latest Marathi News)

दरवर्षी या ठिकाणी माजी सभागृह नेता सतीश सोनवणे यांच्या युनिक ग्रुपचा गणेशोत्सव असतो. यंदादेखील आयोजन सुरू केले आहे. दोन वर्षाच्या कालावधीनंतर गणेशोत्सव होत असल्याने सर्वच बाबतीत मोठे नियोजन केले जात आहे. या ठिकाणी आनंदमेळा भरवण्यात येणार असून विविध प्रकारच्या २७ खेळणी उभारण्यात येत आहेत.

खाद्यपदार्थांचे आणि घरगुती व्यावसायिक तसेच महिला बचतगटांनी तयार केलेल्या मालविक्रीसाठी स्टॉल्स उभारण्यात येणार आहेत. सांस्कृतिक कार्यक्रमांसाठी स्वतंत्र व्यासपीठ उभारले जात आहे. सुमारे तीन हजार चौरस फुटाच्या मुख्य मंडपात आकर्षक रोषणाईसह गणेशाची स्थापना केली जाणार आहे.

मंडळाने स्वतंत्र सुरक्षा व्यवस्था ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. समोरच शारदा शाळेच्या मैदानावर माजी नगरसेवक अमोल जाधव यांचे सह्याद्री युवक मंडळ आणि सागर देशमुख यांच्या हिंदू जनसंपर्क कार्यालयातर्फे गंगा अवतरण सोहळ्याचा भव्य देखावा उभारला जात आहे. या ठिकाणीदेखील महिलांना खाद्यपदार्थ, व्यावसायिक वस्तूंच्या विक्रीसाठी मोफत स्टॉल्स उपलब्ध केले आहेत.

हेही वाचा: Ganeshotsav 2022 : बाप्पाच्या आगमनासाठी प्रशासकीय यंत्रणा सरसावली

संपूर्ण दहा दिवस विविध कार्यक्रम असून, सहभागी होणाऱ्यांना आकर्षक भेटवस्तू आणि बक्षिसांचे नियोजन केले जात आहे. या रस्त्यावर या दोन्ही मंडळांमुळे मोठी गर्दी होणार आहे. त्यामुळे पोलिसांनादेखील येथील गर्दी नियंत्रण करण्यासाठी मोठी ताकद लावावे लागणार आहे. इंदिरानगर पोलिस ठाण्यात आतापर्यंत ३२ मंडळांनी नोंदणी केली आहे. माजी नगरसेवक ॲड. श्याम बडोदे हेदेखील अयोध्या येथील श्रीराम मंदिराच्या प्रतिकृतींचा देखावा उभारत आहेत.

विनयनगर येथे प्रवीण जाधव यांचे गर्जना प्रतिष्ठान, संतोष कमोद यांचे द्वारकामाई गणेश मंडळ, माजी महानगरप्रमुख देवानंद बिरारी यांच्या अष्टविनायक मंडळ, शंभर फुटी रोडवरील श्रीकृष्ण मित्रमंडळ, माजी नगरसेवक सुनील खोडे यांचे इंदिरानगर उत्सव समिती, माजी नगरसेवक सुदाम डेमसे यांचे आदि राजे मित्रमंडळ, चंद्रकांत खोडे यांचे स्वा. वि. दा .सावरकर मित्रमंडळ, संजय गायकर यांचे युवक मित्रमंडळ आदींनी जय्यत तयारी सुरू केली आहे.

महिलांच्या ढोलपथकासाठी प्रसिद्ध असणाऱ्या सचिन कुलकर्णी आणि माजी नगरसेविका डॉ. दीपाली कुलकर्णी यांच्या अजय मित्रमंडळाच्या ढोल पथकाचा सरावदेखील अंतिम टप्प्यात आला आहे. गणेशोत्सवाची लगबग सर्वत्र दिसून येत आहे.

हेही वाचा: पाण्यासाठी घोटीकरांची वणवण; पाणीपुरवठा योजनेला मंत्रालयीन निर्णयाची प्रतिक्षा