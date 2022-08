Crime Update : नांदूरशिंगोटे येथे एकाच रात्रीत 6 ठिकाणी चोरी

नांदूरशिंगोटे (जि. नाशिक) : येथील निमोण नाका परिसरातील व्यावसायिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. सोमवारी (ता. ८) रात्री एक ते दोनच्या दरम्यान येथील चार कृषी सेवा केंद्र, एक मेडिकल व शालेय जनरल स्टोअर अशा एकूण सहा दुकानांचे शटर वाकवून आतील रोकड घेऊन चोरटे पसार झाले. ही चोरी सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली आहे. (Theft at 6 places in one night in Nandoorshingote Crime Update nashik Latest Marathi News)

येथील महारुद्रा जनरल स्टोअरचे संचालक दत्तात्रय सानप पहाटे पाचला दुकानाकडे चक्कर मारत असताना त्यांना दुकानाचे शटर वाकलेले दिसले. त्यांनी परिसरातील दुकाने बघितली असता सर्वच दुकानांची शटर वाकवलेले असल्याचे निदर्शनास आले. महारुद्रा जनरल स्टोअरमधील सहा हजार तीनशे रुपयांची रोकड, साई मेडिकलचे शटर वाकवून दोन हजारांची रोकड व इतर जनरल वस्तू घेऊन चोरटे पसार झाले.

शिवनेरी कृषी सेवा केंद्र या दुकानाचे शटर वाकवून चोरट्यांनी आतील गल्ला अस्ताव्यस्त करून बघितला असता त्यात काही मिळून आले नाही. त्यानंतर त्यांनी ‘सागर ॲग्रो’ या दुकानाचे शटर वाकवून त्यातील अडीचशे रुपयांची चिल्लर लांबविली. त्यानंतर त्यांनी व्ही. पी. नाईक हायस्कूल गेटसमोरील रेणुका माता कृषी सेवा केंद्राचे शटर वाकवून गल्ल्यातील साडेदहा हजारांची रोकड लांबविली.

सानप वस्ती या ठिकाणी लक्ष्मी ॲग्रो नावाचे दुकान असून या दुकानाचे शटर वाकून दुकानातील चार हजारांची रोकड व शेतीपयोगी साहित्य लंपास केले. सानप यांनी हा प्रकार बघितल्यानंतर सर्वांना फोनद्वारे माहिती दिल्यानंतर प्रत्येक दुकानदाराने आपापल्या दुकानावर येऊन नुकसानीचा अंदाज घेतला.

सकाळी आठला नांदूर पोलिस ठाण्याचे कांदळकर यांनी पाहणी केली. सर्व दुकानदारांचा परिसर पंचनामा करून माहिती घेतली. पुढील तपास वावी पोलिस ठाण्याचे एपीआय सागर कोते करीत आहे.

हा सर्व चोरीचा प्रकार सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाला असून, पोलीस यंत्रणेपुढे संबंधित गुन्ह्याचा तपास लावण्याचे मोठे आवाहन आहे. या वेळी सर्वच व्यावसायिकांनी रोज दोन वेळेस पोलिस गस्त घालावी, अशी मागणी केली असून, सदरच्या गुन्ह्याचा लवकरात लवकर तपास लावावा, अशी मागणी केली आहे

