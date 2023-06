Nashik Crime: त्र्यंबक सिग्नल परिसरातील पेट्रोल पंपावर चोरी; संशयित सीसीटीव्हीत कैद

By

Nashik Crime : त्र्यंबक सिग्नल परिसरातील मेहता पेट्रोलपंपावरून संशयीताने सुमारे २१ हजाराची रोख रक्कम आणि मोबाईल लंपास केला. रविवार (ता. १८) मध्यरात्री अडीचच्या सुमारास घटना घडली. संशयित चोरी करताना सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाला आहे. (Theft at Petrol Pump in Trimbak Signal area Suspect caught on CCTV Nashik Crime)

दोन वर्षांपूर्वी पेट्रोलपंपावर कामास असलेल्या संशयित सोहेल खान याने चोरी केल्याचे सीसीटीव्हीत दिसून येत आहे. मालक विशाल पानसरे यांच्या तक्रारीवरून भद्रकाली पोलिस ठाण्यात त्याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला.

पानसरे घरी असताना सोमवार सकाळी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांनी पेट्रोलपंपावर चोरी झाल्याची माहिती फोनवरून दिली. त्यांनी लगेचच सीसीटीव्ही फुटेजची तपासणी केली. दोन वर्षांपूर्वी नोकरीस असलेला सोहेल खान केबिनमध्ये झोपलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या खिशातून मोबाईल आणि रोख रक्कम चोरताना आढळला.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

दरम्यान त्यानेच कर्मचाऱ्यांच्या कामगार लॉकर तोडून खुर्शिद अन्सारी यांची १८ हजाराची रक्कम चोरी केली.

तसेच, महम्मद अन्सारी यांच्या खिशातून दोन हजाराची रोख रक्कम आणि आठ हजाराचा मोबाईल आणि वसीम खान यांच्या खिशातील एक हजार दोनशे रुपयांची रोख रक्कम असे सुमारे २९ हजार २०० रुपयांचा ऐवज लंपास केल्याची खात्री झाल्याने त्याच्या विरुद्ध भद्रकाली पोलिस ठाण्यात तक्रार देण्यात आली.