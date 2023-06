Nashik Crime: दिंडोरीत भरदिवसा धाडसी चोरी; 3 तोळे सोने अन् लाखोंचा एवज लंपास

Nashik Crime : दिंडोरी शहरातील शिवाजीनगर येथील संतोष शरद साताळकर यांच्या मालकीच्या लक्ष्मी निवास या घरात भरदिवसा धाडसी चोरी होऊन तीन तोळे सोने व एक लाख ३८ हजार रक्कमेची चोरी झाल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. (theft in broad daylight in Dindori 3 tolas of gold and lakhs of rupees Nashik Crime)

दिंडोरी शहरात सध्या चोरीचे प्रमाण वाढत चालले आहे. आता भरदिवसाही चोऱ्या होत असल्याने नागरिक भयभीत झाले आहेत. दिंडोरी येथील शिवाजीनगर येथे रहात असलेले संतोष शरद साताळकर यांच्या पत्नी उज्वला साताळकर या दुपारी एकच्या सुमारास घर बंद करुन एलआयसी ऑफिसमध्ये गेल्या.

त्या साधारणता दोनला घरी परतल्या असता त्यांच्या घराच्या गेटमधून दोन अनोखी व्यक्ती बाहेर पडताना दिसले. त्यांच्या हातात चाकू होता. उज्वला साताळकर यांना चाकूचा धाक दाखवत बाजूला सरकण्यास सांगत ते वेगाने निघून गेले.

त्या घराच्या दरवाज्याजवळ गेल्या असता कुलूप तोडलेले आढळले. त्यांनी तातडीने पती संतोष साताळकर यांना घडलेली माहिती सांगितली. घरात जाऊन पाहिले असता घरातील तीन तोळे सोने व एक लाख ३८ हजाराची रक्कम चोरी झाल्याचे निदर्शनास आले.

दिंडोरी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पोलिस निरीक्षक प्रमोद वाघ यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस उपनिरीक्षक अजय कौटे व पोलिस तपास करीत आहे.