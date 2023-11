Nashik Crime: कृषी मॉल फोडून 30 हजारांची चोरी

By

निफाड : विंचूर रोडलगत असलेला विवेकशील कृषी मॉल फोडून चोरट्यांनी ३० तीस हजार १५० रुपयांची रोकड लांबविली.

याबाबत मॉलचे संचालक रावसाहेब माळोदे यांनी निफाड पोलिसांत तक्रार दिली आहे. (Theft of 30 thousand by breaking into Krishi Mall Nashik Crime)

भाऊबीजेच्या सायंकाळी विवेकशील कृषी मॉल बंद करून माळोदे व त्यांचे कर्मचारी घरी गेले. बुधवारी (ता. १५) सकाळी कर्मचारी मंगेश वाघ नेहमीप्रमाणे मॉल उघडला.

त्याला वह्या इतरत्र पडल्याचे दिसले. मात्र, मांजर किंवा उंदराने वह्या पाडल्या असतील, असे समजून तो साफ सफाई करू लागला. त्याला ड्रावर फोडलेले दिसले. परिणामी तो पाठीमागे गुदामात गेला.

तेथील कॉम्प्युटर रूममधील सामान अस्ताव्यस्त दिसले. त्याच्यापुढे पत्रा कापलेला दिसला. बाहेरील बाजूने सीडी लावून कुणीतरी आत आल्याचे व चोरी झाल्याचे समजले. त्याने भ्रमणध्वनीवरून रावसाहेब माळोदे यांना माहिती दिली.

मॉलमध्ये आल्यानंतर माळोदे यांनी पोलिसांना माहिती दिली. त्यावरून सहाय्यक पोलिस उपनिरीक्षक पठारे कर्मचाऱ्यांसह घटनास्थळी दाखल झाले. चोरट्याने मॉलमध्ये चोरी करण्यापूर्वी दोन ठिकाणी पत्रा कापण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसले.

चोरट्याने मॉलमध्ये प्रवेश केल्यानंतर वीजपुरवठा, इन्व्हर्टरचा मेन स्वीच व सीसीटीव्ही कॅमेरे बंद केले होते. त्यानंतर मॉलमधील सामान अस्ताव्यस्त करीत सर्व ड्रावर उघडले होते. ३० हजार १५० रुपयांची रोकड घेउन चोरटा पसार झाला. याबाबत समजताच नागरिकांनी मॉलवर गर्दी केली होती.