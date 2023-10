Nashik News : मोफत वैद्यकीय सेवेमुळे औषधांची मागणी वाढली; 4 महिने पुरेल इतका औषधसाठा शिल्लक

Nashik News : सार्वजनिक आरोग्य संस्थांमधून देण्यात येणाऱ्या वैद्यकीय सेवा १५ ऑगस्टपासून पूर्णपणे मोफत देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेत, तसे निर्देश आरोग्य यंत्रणेला दिले आहेत.

मोफत वैद्यकीय सेवेमुळे ग्रामीण भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील रुग्णांची संख्या वाढली असून, त्यामुळे औषधांची मागणी वाढली असल्याचे समोर आले आहे. जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागांतर्गत गत महिनाभरात आरोग्य केंद्रांकडून औषधांच्या मागणीत ५० टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली असल्याचे सांगण्यात आले आहे. (There is enough medicine stock left in district for four months in nashik news )

नांदेड येथील शासकीय रुग्णालयात २४ तासांतील रुग्णांच्या मृत्यूच्या सत्रामुळे औषधांची टंचाई आणि पुरवठ्याचा मुद्दा समोर आला आहे. या पार्श्वभूमीवर नाशिक जिल्हा परिषद आरोग्य विभागातील औषधांच्या स्थितीचा आढावा घेतला असता यात पुरेसा औषधसाठा उपलब्ध असल्याचे सांगण्यात आले.

साधारण चार महिने पुरेल इतका औषधसाठा सद्यस्थितीत आरोग्य विभागाकडे शिल्लक आहे. याशिवाय, दोन कोटींच्या औषध खरेदीला तांत्रिक मान्यता प्राप्त झाली असून, महिनाभरात औषध खरेदी प्रक्रिया राबविली जाईल.

नांदेड शासकीय रुग्णालयातील प्रकरणावरून औषध टंचाईचा मुद्दा ऐरणीवर आला. मात्र, नाशिक जिल्हा परिषदेतील आरोग्य विभागात पुरेसा औषध साठा उपलब्ध आहे. नियमित औषध साठा शिल्लक असला, तरी लहान मुलांसाठी लागणारा औषधसाठा अल्प राहिला. या औषधाची मागणी करण्यात आलेली आहे. आरोग्य विभागाने मार्च २०२३ मध्ये चार कोटी रुपयांची औषध खरेदी केली.

आता पुन्हा दोन कोटींची औषध खरेदी केली जाणार आहे. त्यासाठी तांत्रिक मान्यताही मिळाली. महिनाभरात ही खरेदी प्रक्रिया पूर्ण होईल, असा अंदाज आहे. औषधसाठा पुरेसा असला, तरी गत महिनाभरापासून प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्र यांवरून औषधांची मागणी वाढली. १५ ऑगस्टपासून आरोग्य केंद्रातून मोफत वैद्यकीय सेवा देण्याचा निर्णय झाला. याचा परिणाम आरोग्य केंद्रांमध्ये रुग्णसंख्याही वाढली आहे.

साधारणः दररोज आरोग्य केंद्रात सरासरी ५० ते ६० रुग्ण येत. मात्र, आता आरोग्य केंद्रात उपचारांसाठी सरासरी दररोज १५० ते २०० रुग्ण येत आहेत. रुग्ण वाढल्याने औषधांची मागणीही वाढली. आठवड्याला प्राथमिक आरोग्य केंद्रांकडून औषधांची मागणी होत असे. परंतु, महिनाभरात आठवड्यातून दोनदा ते तीनदा औषध मागणी होऊ लागली आहे.

"जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागात पुरेसा औषधसाठा शिल्लक आहे. महिनाभरापासून औषधांची मागणी वाढली, हे खरे आहे. मात्र, चार महिने पुरेल इतका औषधसाठा आपल्याकडे उपलब्ध आहे. कोणत्याही औषधांची टंचाई नाही." - फय्याज खान, मुख्य औषधनिर्माण अधिकारी, आरोग्य विभाग, जिल्हा परिषद

डॉ. भारती पवार यांनी घेतला आढावा

राज्यात औषधांची टंचाई असल्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी नाशिक जिल्ह्यातील आरोग्य विभागाचा आढावा घेत, औषधसाठ्याची माहिती घेतली. जिल्ह्यात सर्व प्रकारचा पुरेसा औषधसाठा उपलब्ध आहे.

याबाबत, ग्रामीण भागातील काही वैद्यकीय अधिकाऱ्यांशीही डॉ. पवार यांनी संवाद साधत माहिती घेतली. यातही औषधसाठा असल्याचे सांगण्यात आले. आगामी काळात औषधांचा तुटवडा होऊ नये, यासाठी आरोग्य विभागाने औषध खरेदी करावी, असे निर्देश त्यांनी या वेळी दिले.