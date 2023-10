Nashik News : ‘त्या’ घटनेनंतरही प्रवाशांची कोंबाकोंबी सुरूच; क्षमतेपेक्षा अधिक प्रवासी न बसवण्याचा निर्णय नाहीच

Nashik News : गेल्यावर्षी ८ ऑक्टोबर २०२२ रोजीची पहाट आजही नाशिककरांच्या अंगावर शहारे आणणारीच. खासगी ट्रॅव्हल बस आणि आयशर ट्रकमध्ये पहाटे साडेचार- पावणेपाचच्या सुमारास जोरदार धडक झाली. या अपघातामध्ये एका चिमुरडीसह गाढझोपेतील १३ प्रवाशांचा ट्रॅव्हलला लागलेल्या आगीत होरपळून मृत्यू झाला.

अशा घटनेची पुन्हा घडू नये यासाठी रात्री प्रवास करणाऱ्या खासगी ट्रॅव्हल्सची तपासणी शहर पोलिसांकडून सुरू झाली. परंतु ती काही दिवसांपुरतीच. खासगी ट्रॅव्हल्समध्ये क्षमतेपेक्षा प्रवासी न बसविण्याचा निर्णय वर्ष उलटूनही शासनाला काढता आलाच नाही. त्यामुळे खासगी ट्रॅव्हल्समध्ये प्रवाशांची कोंबाकोंबी थांबलेली नाही. (there is no decision not to seat more passengers in bus than capacity nashik news)

मिरची चौकाची डागडुजी झाली, परंतु असेच ब्लॅक स्पॉट असलेल्याची चौफुल्यांची स्थिती आहे तशीच आहे. शासन, पोलिस आणि प्रादेशिक परिवहन विभागाच्या उदासीनतेमुळे राज्यात अपघाताच्या घटना रोखता आलेल्या नाही. मात्र खासगी टॅव्हल्समधून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांचा हकनाक बळी जातोच आहे.

मिरची हॉटेल चौफुलीवरची घटना घडल्यानंतर महापालिका प्रशासन, शहर पोलिस आणि प्रादेशिक परिवहन विभागाने खडबडून जागे झाले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घटनास्थळी भेट देत तत्काळ अतिक्रमित मिरची हॉटेल हटविण्याचे आदेश दिले. त्याप्रमाणे महापालिकेने नोटीस बजावून हॉटेल हटविले.

चौफुलीवर संभाजीनगरकडून नाशिकच्या दिशेने येताना नाशिक रोडकडे वळण्यासाठी वाहनांना वळण नव्हते, ते करण्यात आले. चौफुलीवर सीसीटीव्ही यंत्रणा कार्यान्वित केली. अमृतधामकडून टाकळी रोडकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर टेबल डेस्क गतिरोधक उभारण्यात आले. तर नाशिक रस्त्यावर पांढऱ्या रबर स्ट्रीप बसविण्यात आले.

एकमेकांकडे अंगुलिनिर्देश

अपघातानंतर तत्कालीन पोलिस आयुक्त जयंत नाईकनवरे यांनी प्रादेशिक परिवहन विभागाच्या मदतीने नाशिक शहरातून जाणाऱ्या महामार्गांवर खासगी ट्रॅव्हल्स बसची तपासणी सुरू केली होती. बसची तांत्रिक तपासणीसह प्रवासी क्षमता, परवाना, लांब पल्ल्याच्या बस असेल तर जादा चालक अशी तपासणी सुरू करण्यात आली.

तपासणीतून एका ट्रॅव्हल बसवर जप्तीची कारवाईही केली होती. परंतु ही कारवाई काही आठवडेच झाली. त्यानंतर कारवाई थंडावली. नंतर कारवाईवरून पोलिस आणि आरटीओ एकमेकांकडे अंगुलिनिर्देश करण्यात धन्यता मानली. परिणामी, पुन्हा खासगी ट्रॅव्हल्समधून क्षमतेपेक्षा प्रवाशांची वाहतूक होतेच आहे.

८ ऑक्टोबर २०२२ ची पहाट.

यवतमाळवरून मुंबईच्या दिशेने भरधाव वेगात निघालेली खासगी ट्रॅव्हल बसमधून (एमएच- २९- एडब्ल्यू- ३१००) ५५ प्रवासी करीत होते. छ. संभाजीनगर रोड- नाशिक रस्त्यावरील मिरची चौफुलीवर पहाटे साडेचार-पावणेपाच वाजेच्या सुमारास आडव्या आलेल्या आयशर ट्रकला (जीजे- ०५-बीएक्स- ०२२६) ट्रॅव्हल्स बस धडकली. बघता-बघता ट्रॅव्हलने पेट घेतला.

गाढ झोपेत असलेल्या प्रवाशांच्या किंकाळ्यांनी परिसर हादरला. या भीषण आगीमध्ये १३ प्रवाशांचा होरपळून मृत्यू झाला होता. बस समोरच्या बाजूने पेटल्याने प्रवाशांनी बसच्या खिडकीच्या काचा व मागच्या काचा फोडून बाहेर उड्या घेतला, तर काहींना बाहेर पडता आलेच नाही. १२ प्रवाशांचा आगीत होरपळून मृत्यू झाला, तर एक प्रवासी उपचारादरम्यान मयत झाला होता.

अपघातातील मयत

उद्धव पंढरी शीलंग (५५, रा. तरोडी, ता. माळेगाव, जि. वाशीम), कल्याणी आकाश मुधोळकर (३, रा. विधी, ता. लोणार, जि. बुलडाणा), अजय ऊर्फ शंकर मोहन कुचनकार (१८, रा. मारेगाव रोड, ता. मंगरूळ, जि. यवतमाळ), जितेंद्र रामपाल चंद्रशकर (४०, रा. राजाकिनी, ता. मालेगाव, जि. वाशीम), पार्वती नागोराव मुधोळकर (५५, रा. विधी, ता. लोणार, जि. बुलडाणा), वैभव वामन भिलंग (रा. तरोडी, ता. मालेगाव, जि. वाशीम), ब्रह्मदत्त सोगाजी मणवर (४५, रा पोहरदेवी, ता. मनोरी, जि. वाशीम), अशोक सोपान बनसोड (५८, रा. बेळखेडा, ता. रिसोड, जि. वाशीम), सुरेश लक्ष्मण मुळे (५०, रा. बोरखडी, ता. पुसद, जि. यवतमाळ), गजानन शालीग्राम लोणकर (२३, रा. आसेगाव, ता. रिसोड, जि. वाशीम), हरिभाऊ तुकाराम भिसनकर (२८, रा. बाटखेड, ता. जि. यवतमाळ), साहेबराव गंगाराम जाधव (५०, रा. मानोरा, जि. वाशीम)

सर्वांना मदत मिळाली

घटनेनंतर मुख्यमंत्र्यांनी घटनास्थळी भेट दिली. त्यानंतर जिल्हा रुग्णालयात जखमी प्रवाशांची भेट घेत धीर दिला होता. त्या वेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अपघातातील मयत प्रवाशांना प्रत्येकी ५ लाख तर जखमींना ५० हजारांची मदत जाहीर केली होती. त्याचप्रमाणे केंद्र शासनानेही मयत प्रवाशांना २ लाखांची मदत जाहीर केली होती.

त्यानुसार, जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून १३ मयत प्रवाशांच्या सर्व वारसांना मदत पोच झाली आहे. त्याचप्रमाणे, पाच जखमींना ५० हजार रुपयांची मदतही देण्यात आल्याचे जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी श्रीकृष्ण देशपांडे यांनी सांगितले.