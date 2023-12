Nashik News : भाराभर पक्ष अन्‌ राजकीय अस्तित्व शून्य

Nashik News : राज्यात नाशिक हे राजकारणाचे केंद्रबिंदू. राज्यव्यापी असलेल्या माकप, भाकप, आप, रिपाइं व त्यांचे गट, वंचित बहुजन आघाडी, प्रहार, एमआयएम, बहुजन समाज पक्ष यासारखे पक्षांचे अस्तित्व नाशिकमध्ये आहे. मात्र, नाशिकच्या राजकारणावर त्यांचा प्रभाव असल्याचे दिसत नाही.

काही पक्ष आंदोलनाच्या माध्यमातून आपले अस्तित्व दाखविण्याचा प्रयत्न करतात. काही निवेदने देण्यावर समाधान मानतात, तर काही पक्ष सोशल मीडियावरच दिसतात. मात्र, पक्षांना स्थानिक पातळीवर प्रभावी नेतृत्व मिळत नसल्याने त्यांच्याकडे ठोस कार्यक्रम, संघटन नाही.

त्यामुळे छोटे-छोटे पक्ष अस्तित्वहीन ठरल्याचे गतवर्षातील चित्र आहे. आगामी वर्ष निवडणुकांत आपले अस्तित्व दाखविण्यासाठी या पक्षांना सक्षम नेतृत्व उभे करून ठोस भूमिका घेऊन रिंगणात उतरावे लागेल. -विकास गामने (There is no party and no political existence nashik recap 2023 news)