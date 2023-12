Nashik News: विद्युत मोटारींच्या वाढत्या वापराने महिला त्रस्त; गणेशवाडीत दोन दिवस पाणीच नाही

Nashik News: जलवाहिन्यांचे काम सुरू असलेल्या शनिवारी (ता. १६) संपूर्ण शहराचा पाणीपुरवठा बंद राहिला.

मात्र पंचवटी परिसरातील गणेशवाडी या उंचसखल भागात शुक्रवारीही नळाला पाणी आले नाही, त्यामुळे कष्टकरी महिलांना हंडाभर पाण्यासाठी वणवण करावी लागली. रविवारी (ता. १७) मोठ्या प्रमाणावर विद्युत मोटारी सुरू झाल्यावर नळाला पाणी येईल की नाही, याबाबत महिला धास्तवल्या आहेत. (There is no water in Ganeshwadi for 2 days nashik news)