Nashik Crime : मालकाचे 3 लाख लंपास करणाऱ्या चोरट्यास अटक

जुने नाशिक : मालकाच्या चारचाकीतून तीन लाखांची रोख रक्कम लंपास केल्याचा प्रकार २३ जानेवारीला घडला होता.

संशयित प्रशांत गवळी यास भद्रकाली पोलिसांनी हिंगोली येथून अटक केले. त्याच्याकडून १ लाख ८२ हजार ५०० चा मुद्देमाल हस्तगत केला. (thief who looted 3 lakh from owner was arrested Nashik Crime)