By

डांगसौंदाणे : डांगसौंदाणे (ता. बागलाण) येथील बसस्थानक परिसरातील पाच दुकाने चोरट्यांनी शनिवारी (ता.२८) रात्री फोडत मोबाइल, कपडे, रोख रक्कम असा सुमारे २९ हजार रुपयाचा ऐवज चोरुन नेला.

यावेळी गस्तीपथकावर असलेल्या पोलिसांनी दोघा संशयित चोरट्यांना अटक करीत त्यांच्याकडून चोरीचा मुद्देमाल जप्त केला. एक संशयित पळून जाण्यात यशस्वी झाला. चोरीचा हा सर्व प्रकार येथील सीसीटीव्ही कॅमेरामध्ये देखील कैद झाला. (Thieves break into 5 shops in Dangsaundane Both suspects arrested Nashik Crime)

डांगसौंदाणे बसस्थानक परिसरात व्यावसायिक दुकाने आहेत. शनिवारी रात्री दोनला तिघा चोरट्यांनी बी.के.चिंचोरे यांचे बी-बियाणे, संतकृपा साडी सेंटर, समर्थ टेलिकॉम, संतकृपा कृषी ही जवळजवळ असलेली चार दुकाने तर बसस्थानक आवारात असलेल्या वैभवलक्ष्मी मोबाईल शॉपी या दुकानांचे कुलूप तोडून चोरी केली.

चोरट्यांनी चिंचोरे यांच्या दुकानातून रोख दोन हजार, वैभवलक्ष्मी मोबाईल दुकानातून दुरुस्तीसाठी आलेले १२ मोबाईल, संतकृपा साडीसेंटर मधून कपडे असा ऐवज चोरून पसार झाले.

रविवारी (ता.२९) सकाळी चोरीचा हा प्रकार उघड झाला. विशाल गायकवाड यांच्या तक्रारीवरून सटाणा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

गस्तीपथकाकडून अटक

डांगसौंदाणेत पाच दुकाने फोडल्यानंतर हे चोरटे पळून जात असताना या तिघांना अभोणा पोलिस ठाण्याच्या गस्ती पथकाने पहाटे चारला अडवीत त्यांच्या विचारपूस केली असता तिघांनी डांगसौंदाणेत चोरी केल्याचे कबूल केले.

याचवेळ संशयित संदीप सदाशिव गवळी (२५, रा. सोनजांब, दिंडोरी) हा पळून जाण्यात यशस्वी झाला. त्यानंतर पोलिसांनी अक्षय नाना कराटे (वय ३२), तुकाराम बाबूराव चोरटे (वय १९, रा.माळी दुमाला ता.दिंडोरी) या दोघा सराईत अटक केली.

या संशयितांकडून पोलिसांनी दुचाकी (एमएच १५ ईडी ५५०६), बारा मोबाईल फोन, लहान मुलांचे आठ नवे शर्ट ,पाच जीन्स पॅन्ट व रोख रक्कम दोन हजार सातशे असा २९ हजार २०० रुपये किमतीचा ऐवजही जप्त केला.