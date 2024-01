Nashik Crime: चोरट्यांनी वाईनशॉप फोडले; दोन घटनांमध्ये सुमारे 6 लाखांचे विदेशी मद्य चोरीला

नाशिक : चोरट्यांनी थर्टी-फस्टच्या पूर्वसंध्येला वाईन शॉपी दुकानांचे शटर उचकटून ब्रॅण्डेड विदेशी मद्याच्या बाटल्या चोरून नेल्याच्या दोन घटना घडल्या आहेत.

शहर आयुक्तालयातील शरणपूर रोडवर तर दुसरा प्रकार घोटी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील वाईन शॉपी दुकान फोडल्याप्रकरणी घरफोडीचे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. यात चोरट्यांनी ५ लाख ८४ हजारांचे विदेशी मद्याच्या बाटल्या चोरून नेल्या आहेत. (Thieves break into wine shop Foreign liquor worth about 6 lakhs stolen in two incidents Nashik Crime)