Nashik Crime News : सिन्नर शहरात चोरट्यांचा भरदिवसा बंद घरावर डल्ला; लाखोंचा ऐवज लंपास

सिन्नर (जि. नाशिक) : अतिशय गजबजलेल्या वस्ती मध्ये चोरट्यांनी दिवसा बंद घराचा दरवाजा तोडून लाखोंचा ऐवज चोरून नेल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. सिन्नर शहरा लगत असलेल्या सरदवाडी मार्गावरील रिद्धी-सिद्धी हाईट्स या सोसायटीत (दि.3) दुपारी दिड वाजेच्या सुमारास घरफोडी झाल्याची घटना घडली. यात लाखोंचा ऐवज चोरीला गेला आहे. (Thieves broke into closed house during day in Sinner city stolen lakhs Nashik Crime News)

सोमनाथ भगवान जाधव व त्यांच्या पत्नी गुणवंती जाधव हे रिद्धी-सिद्धी हाईट्समधील फ्लॅट नंबर 4 मध्ये राहतात. गुणवंती या सकाळीच कामावर गेल्या होत्या. तर सोमनाथ जाधव हे काही कामानिमित्त दुपारी 1 वाजेच्या सुमारासच सिन्नरला गेले होते.

यावेळी अज्ञात चोरट्यांनी दीड वाजेच्या सुमारास दरवाजाचे कुलूप तोडून घरात प्रवेश केला. घरातील सर्व साहित्य अस्तावस्त करत कपाटात ठेवलेले सुमारे साडेतीन तोळ्याचे दागिने चोरुन पोबारा केला. फक्त अर्धा ते पाऊण तासात सोमनाथ हे पुन्हा घरी आले असता त्यांना दरवाजाचे कुलूप तोडलेले दिसून आले.

संशय आल्यामुळे त्यांनी घरामध्ये प्रवेश केला असता त्यांना चोरी झाल्याचे निर्दशनास आले. कपाटामध्ये ठेवलेले एक तोळ्याचा नेकलेस, कानातले एक तोळ्यांचे दोन जोड, दोन ग्रॅमची अंगठी, पोत असा ऐवज लंपास झाल्याचे त्यांना दिसले.

त्यांनी तात्काळ सिन्नर पोलिस ठाण्यात याबाबत माहिती दिली. सहाय्यक पोलीस निरीक्षक शेख, पोलीस हवालदार नवनाथ पवार, समाधान बोऱ्हाडे यांनी तात्काळ घटनास्थळी येऊन पाहणी केली. यानंतर ठसेतज्ञांनाही पाचारण करण्यात आले होते. याप्रकरणी जाधव यांच्या फिर्यादीवरुन पोलिसांनी अज्ञात चोरट्यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.

दिवसान दिवस चोरीच्या घटना वाढताना दिसत असून लवकरात लवकर चोरांचा बंदोबस्त करावा अशी मागणी नागरिकांमध्ये होत आहे या भागात कामगार वस्ती असल्याने अनेक कुटुंब हे घर बंद करून नोकरीनिमित्त दिवसा बाहेर असतात अशावेळी अज्ञात चोरटे या संधीचा फायदा घेत बंद घराचे कुलूप तोडून चोरी करतात