Nashik Crime: गणेशमूर्ती विक्रीतून मिळालेल्या पैशांवर चोरट्यांचा डल्ला

By

Nashik Crime : गणपती मूर्ती विक्रीतून मिळालेल्या सुमारे ३ लाख ५२ हजार रुपये आणि एक मोबाईल असा पावणे चार लाख रुपयांचा ऐवज चोरट्याने चोरुन नेला.

शुक्रवारी (ता.२२) हा प्रकार उघडकीस आला. याप्रकरणी भद्रकाली पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला. (Thieves cheat on money received from sale of Ganesha idols Nashik Crime)

सुदेश दलोड यांच्या मुलाने गणेशोत्सव निमित्ताने गणपती मूर्ती विक्रीचा स्टॉल लावला होता. त्यातून त्यांना ३ लाख ५२ हजाराचे उत्पन्न मिळाले. मिळालेल्या रकमेची मोजणी करून पिशवी घरातील लोखंडी कपाटात ठेवली.

गुरुवारी (ता.२१) रात्री वीज पुरवठा खंडित झाल्याने श्री. राठोड आणि त्यांचे कुटुंब यांनी गॅलरीचे दार उघडे करून झोपी गेले. शुक्रवारी (ता.२२) सकाळी श्री. दलोड यांना कपाट उघडे दिसले असता त्यांना कपाटात ठेवलेली रक्कम आढळून आली नाही.

तसेच गादीवर ठेवलेला त्यांचा मोबाईल मिळून आला नाही. यावेळी घरात प्रवेश करत चोरट्यांनी चोरी केल्याचे खात्री श्री. राठोड यांना झाली. त्यानंतर याप्रकरणी श्री. राठोड यांनी तक्रार दाखल केल्यानंतर पोलिसांनी घटनास्थळी भेट देत पंचनामा केला.