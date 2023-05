Nashik Crime: चोरट्यांचा मोर्चा दुचाकीकडून चारचाकीकडे; नांदगावात वाहन चोरीच्या घटना वाढल्या

Nashik Crime : शहर व परिसरात दुचाकी चारचाकी वाहने चोरीच्या घटना वाढू लागल्याने पोलिसांनी रात्रीच्या नाकाबंदीसह गस्त घालण्याची मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे.

विशेष म्हणजे दुचाकीच्या चोरीच्या घटनाक्रमात एकीकडे वाढल्या असताना चोरटयांनी आता आपला मोर्चा ट्रॅक्टर व चारचाकी वाहनांकडे वळविला आहे. (Thieves move from two wheelers to fourwheelers Incidents of vehicle theft increased in Nandgaon Nashik Crime)

माजी नगराध्यक्ष (कै) प्रभाकर मोकळ यांचे पुत्र हार्डवेअर व्यावसायिक ईश्वर मोकळ (रा. सानेगुरुजीनगर) यांनी नेहमीप्रमाणे आपली चारचाकी स्विप्ट डिझायर(MH.41.AM.209) मालेगाव रस्त्यावरील मुक्ताईनगर येथील रोहाऊस येथे पंकज बागोरे यांच्या घरासमोर शुक्रवारी रात्री पार्क केली.

दुसऱ्या दिवशी शनिवारी मालेगावला जाण्यासाठी गाडी घेण्यासाठी ते गेले असता त्यांना गाडी जागेवर दिसून आली नाही. सगळीकडे शोधाशोध केल्यावर त्यांनी पोलिसात गाडी चोरीला गेल्याची फिर्याद दाखल केली.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

या परिसरात सीसीटीव्हीच्या कँमेरात त्यांची स्विप्ट गाडी शनिवारी पहाटे तीन वाजून चार मिनिटांनी चोरटे घेऊन जाताना आढळले आहेत. पोलिसांनी सीसीटीव्हीचे फुटेज ताब्यात घेत तपास सुरु केला आहे.

लवकरच चोरटे सापडतील असा विश्वास पोलिसांनी व्यक्त केला. दरम्यान गेल्याच आठवड्यात रेल्वे फाटकाच्या संरक्षक भिंतीजवळ सोयगाव येथील गोविंद बैरागी यांचा उभा केलेला मिस्तुभिशी फर्ग्युसन कंपनीचा ट्रॅक्टर (एमएच ४१ बीएच २००७ ) चोरीला गेला होता.

बसस्थानक परिसरातून खिर्डी येथील शिवाजी जोरवर यांची स्प्लेंडर प्रो (एम एच 41 ए एफ १३८३ ) दुचाकी चोरीला गेली होती. त्यानंतर मोकळ यांची चारचाकी चोरीला जाण्याची घटना घडली. पोलिसांनी रात्री गस्त वाढवावी अशीही मागणी करण्यात येत आहे