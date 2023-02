Nashik Crime News : S R ट्रेडिंगच्या कार्यालयात चोरी

नाशिक रोड : उपनगर परिसरात असलेल्या एस. आर. ट्रेडिंग ऑफिसमधील टेबलच्या ड्रॉव्हरमध्ये ठेवलेली सुमारे एक लाख ४० हजार रुपयांची रोकड चोरट्याने (Thief) चोरून नेली. (Thieves stole cash worth Rs 1 lakh 40 thousand kept in drawer of table in S R trading office nashik news)

या प्रकरणी उपनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. याबाबत रामहरी शिवराम मुराद (रा. पिंटू कॉलनी, जेल रोड) यांनी तक्रार दाखल केली असून, त्यात म्हटले आहे, की उपनगर परिसरातील फ्रेंड कॉलनीत न्याय खाते कर्मचारी सरकारी सोसायटीसमोर एस. आर. ट्रेडिंगचे कार्यालय आहे.

या कार्यालयाचा लाकडी दरवाजा तोडून चोरट्याने आत प्रवेश करत टेबलच्या ड्रॉव्हरमध्ये असलेली एक लाख ४० हजार रुपयांची रक्कम चोरून नेली.