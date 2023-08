By

Nashik Crime : सिन्नर तालुक्याच्या पूर्व भागात विहिरींवरील विजपंप चोरणाऱ्या अट्टल चोरट्यांच्या टोळीला स्थानिक गुन्हे शाखेच्या विशेष पथकाने जेरबंद केले.

वावी पोलीस ठाण्यात चौघांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून त्यांच्याकडून भंगारात विकलेल्या वीज पंपांच्या विक्रीतून आलेले 16 हजार रुपये जप्त करण्यात आले. (thieves who stole electricity pump arrested Action of special team of crime branch Nashik Crime)

वावी पोलीस ठाणे कार्यक्षेत्रात मागील अनेक महिन्यांपासून शेतकऱ्यांच्या विहिरींवरील वीज पंप चोरीला जाण्याच्या घटना घडल्या होत्या. काही शेतकऱ्यांच्या विहिरीवरून तर दोनदा_ चारदा वीज पंप चोरीस गेले होते.

पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवूनही चोरट्यांचा माग सापडत नसल्याने परिसरातील शेतकऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण होते. जिल्हा पोलीस अधीक्षक शहाजी उमाप यांच्याकडे काही शेतकऱ्यांकडून थेट तक्रारी करण्यात आल्या होत्या.

या तक्रारीची दखल घेत स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक हेमंत पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली विशेष पथकाने तपास मोहीम राबवत चौघांना ताब्यात घेतले.

दत्तु रघुनाथ सापते (४०) रा. वावी, श्रीपत दिनकर पवार (३५) रा. फुलेनगर, निवृत्ती सोपान माळी (२२) रा. पाथरे हल्ली मु. वावी यांनी वीज पंप चोरीच्या प्रकरण मध्ये सक्रिय सहभाग असल्याची कबुली पोलिसांना दिली.

तर त्यांच्याकडून चोरीचे वीज पंप विकत घेणारा भंगार व्यवसायिक राधेशाम रिखीराम चौहाण (४६) रा. दातली याच्याही मुसक्या पोलिसांनी आवलल्या. त्याच्याकडून वीज पंप विक्रीच्या बदल्यात आलेले सोळा हजार रुपये जप्त करण्यात आले.

पोलिस निरीक्षक संजय गायकवाड , सहाय्यक उपनिरिक्षक दिपक अहीरे, शांताराम नाठे, विनोद टिळे, गिरीष बागुल, अनुपम जाधव, सतिष जगताप यांच्या पथकाने ही कारवाई केली.

शुक्रवारी रात्री उशिरा ताब्यात घेतलेल्या चारही संशयितांना वावी पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले. वीज पंप चोरी करणाऱ्या टोळीकडून फेब्रुवारी महिन्यापासून वावी पोलीस ठाण्यात दाखल असलेल्या गुन्ह्यांची कबुली मिळाली.

त्यात वावी येथील मनीषा सुभाष घेगडमल यांच्या मालकीच्या एक वीज पंप तर रामदास मल्हारी घेगडमल यांच्या विहिरीवरील तीन वीज पंप चोरी केल्याचे या त्रिकुटाने सांगितले.

या सर्वांना वीज पंप चोरीच्या विविध गुन्हाखाली अटक करून शनिवारी सिन्नर न्यायालयात हजर करण्यात आले चौघांनाही सोमवार पर्यंत पोलीस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.

वावी पोलीस ठाणे परिसरातून गेल्या वर्षभरापासून वीज पंप चोरीच्या अनेक घटना घडल्या. मात्र कोणत्याच घटनेचा तपास लागला नव्हता दोन आठवड्यांपूर्वी सहाय्यक पोलीस निरीक्षक चेतन लोखंडे यांनी वरील संशयितांना वीज पंप चोरीच्या एका घटनेत चौकशीसाठी ताब्यात घेतले होते.

मात्र चोरीस गेलेल्या मुद्देमालाची विल्हेवाट कशी लावली याबाबत संशयितांकडून माहिती मिळत नव्हती. सिन्नर, राहता, कोपरगाव येथील भंगार व्यवसायिकांकडे पोलिसांनी चौकशी करूनही चोरीस गेलेल्या मुद्देमालाचा तपास लागला नव्हता.

त्यातच दाखल होणारे गंभिर गुन्हे आणि घटनांमुळे स्थानिक पोलीस यंत्रणेवर ताण वाढला होता. मात्र शेतकऱ्यांकडून याबाबत जिल्हा पोलीस अधीक्षकांकडे थेट तक्रारी करण्यात आल्यावर स्थानिक गुन्हे शाखेमार्फत वीज पंप चोरट्यांचा माग काढण्यात यश आलें.

अटक करण्यात आलेल्या संशयीतांकडून वीज पंप चोरीचे तसेच इतरही चोरीचे आणखी गुन्हे उघड होण्याचे शक्यता आहे अशी माहिती पोलीस सूत्रांनी दिली.