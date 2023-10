वडांगळी : नायगाव (ता. सिन्नर )येथील शिवारात नाशिक पश्चिम वनविभागाच्या बिबट्या शोधा अन् पकडा मोहीमेत सलग तिसऱ्या दिवशी दोन पडकलेल्या बछड्यांच्या आईला मादी बिबट्याला सापळ्यात पकडण्यात यश आले आहे. तिसरा बिबट्या पकडला तो पाहण्यासाठी गर्दी झाली. (Third leopard trapped in cage in Naigaon Khore area for third consecutive day Attack on forest guard Nashik News)

बिबट्याच्या पिंजरा पासून जमाव बाजूला करताना चवताळलेल्या मादी बिबट्याने रेक्यू पथकातील वनकर्मचारी यांच्या हल्ला केला. पिंजऱ्यात बंद असताना बछड्यांची आईने तीक्ष्ण पंजा बाहेर काढून वार केला आहे.

या हल्ल्यात वनकर्मचारी जखमी झाले. नायगावच्या भागात ग्रामस्थांवर यापुर्वी बिबट्याचे जे हल्ले झाले. ते हल्ला करणारा बिबट्या हा असेल असे वनविभागाने संगितले आहे.

नायगाव शिवारात सायखेडा रस्ताला पांदीचा ओहोळ सलग दोन दिवसांपासून वनविभागाच्या बिबट्या शोधा अन् पकडा मोहीमेला गती मिळाली आहे.

शेतकरी त्र्यंबक भांगरे यांच्या सोयाबीन शेतात व ऊसाच्या शेतात दोन नर बछडे बिबटे रेक्यू करण्यात आले. त्यामुळे वनविभागाने बुधवारी( ता.11) ला सायंकाळी सहा पुन्हा पिंजऱ्याचा सापळा रचला.

वनविभागाच्या गस्ती पथकाने जो वेब कॅमेरा उभाराला त्यात बिबट्यांचा हलचाली दिसल्या.दोन्ही बिबटे पिंजऱ्यात अडकला नंतर त्यांना सुटकासाठी बिबटे आल्याचे परिसरातील शेतकऱ्यांनी पाहिले. मध्यरात्रीला पिंजरा बिबट्यांत अडकल्याचे वनविभागाला कळविले.

हा पिंजरा वनविभागाने पांदीचा ओहोळ भागात ठेवला होता. सकाळी सहाला पुन्हा तिसरा बिबट्या अडकला असे कळले. त्यामुळे ह्या भागातील ग्रामस्थांचा आनंदाला पारावार राहिला नाही. त्यांंनी या ठिकाणी गर्दी केली.

पिंजरा अडकलेली मादी बिबट्या चवताळलेल्या स्थिती होती. सलग तीन तिसरा दिवस बछड्यांची आई पिंजरात जेरबंद झाल्याने घटनास्थळी उत्साह वाढला. त्यात पिंजरा भोवती सेल्फी फोटो व व्हिडिओ काढून मोह आवरला नाही.

वनविभागाच्या गस्ती पथकातील वनकर्मचारी ग्रामस्थांनी समजून सागत गर्दी कमी करण्याचा प्रयत्न केला. वनरक्षक संजय गिते यांच्या सह कर्मचारी यांनी जमावाला पिंजरा पासून दूर जा असे बोलत होते. त्यावेळी आई मादी बिबट्याने पिंजऱ्यातून पंजा बाहेर काढला.

डरकाळी फोडून चवताळून श्री. गिते यांच्या वर तीक्ष्ण वार केला. त्यात गितेंच्या पायाच्या पोटरीला जखम केली आहे. घटना स्थळी गोंधळ स्थिती निर्माण झाल्यानंतर मादी बिबट्याला वनविभागाने ग्रामस्थांच्या मदतीने रेक्यू केले आहे.

मोहिमेबद्दल कौतुकाची थाप नायगाव शिवारात रात्रीच्या वेळेस जाताना मोटारसायकल वर बिबट्याने हल्ले केले. त्यात शाळकरी मुले महिला जखमी झाल्या आहे.

नाशिक पश्चिम वनविभागाचे उपवनसंरक्षक पंकज गर्गे यांनी बिबट्या शोधा अन् पकडा मोहीम सुरू झाल्यानंतर आज सलग तिसऱ्या दिवशी दोन बछडे व त्यांची आई मादी बिबट्या रेक्यू झाली आहे.

हल्ला करणारा बिबट्या पकडल्यानंतर नायगाव ग्रामस्थसह नायगाव ग्रामपंचायत प्रशासनाने व झेप सामाजिक स़ंघटनेने कौतुक केले आहे. सोशल मिडिया तून मोबाईल हून वनविभागाचे अभिनंदन सुरू आहे.

नायगाव खोरे बिबट्या शोधा अन् पकडा मोहीम सुरू आहे. वनविभागाचे गस्ती कर्मचारी बिबट्याला पिंजरासह रेक्यू करत असताना गर्दी करू नये. कोणतेही फोटो व्हिडिओ काढू नये. सर्वांनी सहकार्य करावे असे वनविभागाने कळविले आहे.

"नायगावला पकडलेला बिबट्यांचा पिंजरा भोवती सेल्फी फोटो काढणे चुकीचे आहे.कोणीही असा प्रकार करु नये.वनविभागाला सहकार्य केले पाहिजे.जखमी वनरक्षक गिते यांच्या हल्लाविषयी व उपचारांबाबत आम्ही विचारपूस केली आहे"- गणेश सांगळे, शेतकरी, नायगाव

"बिबट्या मादी रेक्यू करताना गर्दी झाली.गर्दीवर नियंत्रण ठेवताना बिबट्याने पिंजऱ्यातून पंजा बाहेर काढून हल्ला केला. पायाच्या पोटरीला जखम झाली आहे. तात्काळ मादीला रेक्यू केले आहे." - संजय गिते, जखमी वनरक्षक, नायगाव

"आमच्या भागातील बिबटे पकडल्याने वनविभागाने खुप चांगले काम केले आहे. बिबट्याच्या दहशतीने किर्तनाच्या वेळेत बदल केला. या मोहिमेत ज्यांनी सहकार्य केले. त्यांचे आभार मानले पाहिजे." - बाजीराव जेजूरकर, युवा शेतकरी, नायगाव