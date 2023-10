Saptashrungi Devi Gad : नवरात्रीच्या आठव्या दिवशी सप्तशृंगगडी हजारो भाविकांची मांदियाळी

By

Saptashrungi Devi Gad : शारदीय नवरात्रीचा आठवा दिवस. शारदीय नवरात्रीच्या आठव्या दिवशी, देवीचे आठवे रूप महागौरीची पूजा केली जाते. नवरात्रीमध्ये देवीच्या नऊ रूपांची पूजा केली जाते. नवरात्रीच्या आठव्या दिवसाला खूप महत्त्व आहे. या दिवशी कन्यापूजाही केली जाते. महागौरीने श्वेत रंगाचे वस्त्र आणि दागिने परिधान केले आहेत.

तिला चार हात आहेत आणि बैल तिचे वाहन आहे. महागौरी हे देवी पार्वतीचेच एक रूप आहे. पौराणिक कथेनुसार, पार्वतीने भगवान महादेवांची कठोर तपस्या केल्यानंतर त्यांना पती म्हणून प्राप्त केले होते. (thousands of devotees on Saptashrungi gad on navratri nashik news )

महागौरीच्या उपासनेने साधकाला धन, वैभव, सुख-समृद्धी प्राप्त होते. महागौरीला प्रसन्न करण्यासाठी ‘सर्व मंगल मांगल्य, शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते’ या मंत्राचा जप केला जातो.

आद्य स्वयंभू शक्तिपीठ श्रीक्षेत्र सप्तशृंगगड येथे नवरात्रोत्सवाच्या संबोधल्या जाणाऱ्या सप्तशृंगीदेवीचा शारदीय नवरात्रोत्सवात रविवारी (ता. २२) सकाळी सातला दुर्गाष्टमीनिमित्त देवीच्या सुवर्ण अलंकाराची विश्वस्त संस्थेच्या मुख्य कार्यालयातून शेकडोंच्या उपस्थितीत मिरवणूक काढण्यात आली.

शारदीय नवरात्रीच्या आठव्या (अष्टमी) दिवशी हजारो भाविकांनी भक्तिमय वातावरणात देवीचे दर्शन घेत श्री सप्तशृंगीदेवीच्या चरणी नतमस्तक झाले. या वेळी श्री सप्तशृंगदेवीची पंचामृत महापूजा ही केंद्रीय आरोग्यमंत्री भारती पवार व श्री सप्तशृंग निवासिनीदेवी ट्रस्टचे विश्वस्त डॉ. प्रशांत देवरे यांनी केली. अष्टमीच्या दिवशी नियोजित असलेला पालखी सोहळा अर्थात श्री भगवती पालखीची विधिवत पूजन करून नगर प्रदक्षिणा करण्यात आली.

श्री सप्तशृंग निवासिनीदेवी ट्रस्टच्या प्रसादालयात सुमारे २५ हजार भाविकांनी लाभ घेतला. नवरात्र उत्सवादरम्यान विश्वस्त संस्थेचे मुख्य व्यवस्थापक सुदर्शन दहातोंडे, कार्यकारी अधिकारी भगवान नेरकर, कार्यालयीन अधीक्षक प्रकाश जोशी, जनसंपर्क अधिकारी भिकन, विश्वनाथ बर्डे, सुनील कासार, प्रशांत निकम व प्रशासन प्रतिनिधी, कर्मचारी व पुजारीवर्ग, तसेच स्थानिक ग्रामस्थ यांसह विविध विभाग विशेष परिश्रम घेत आहेत.